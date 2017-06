2017-06-28 16:14:00.0

Alb-Donau-Kreis Auto prallt gegen Lastwagen: 32-Jährige getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis ist am Mittwoch eine 32-jährige Frau getötet worden. Sie war mit ihrem Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Gegen 7.45 Uhr fuhr die 32-Jährige mit ihrem Peugeot von Weidenstetten in Richtung Nerenstetten. In einer Rechtskurve bei Börslingen geriet ihr Auto nach links, so die Polizei. Der Wagen prallte mit einem Lastwagen zusammen. Mit dem kam ein 42-Jähriger entgegen. Das Auto wurde zurückgeschleudert. Dann kippte es auf das Dach und blieb kopfüber liegen. Der Lastwagen schleuderte über die Fahrbahn und kippte daneben um.

Die 32-Jährige im Auto erlitt durch den heftigen Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt. Ihn brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Notfallseelsorger begleiteten die Polizeibeamten zu den Angehörigen, um ihnen den Tod der Frau zu berichten. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.