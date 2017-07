2017-07-02 15:30:00.0

Blaustein Auto prallt nach Auffahrunfall gegen Pfeiler einer Tankstelle

Ein kurioser Unfall hat sich am Samstagabend in Blaustein bei Ulm ereignet. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Noch ist unklar, wie es am Samstagabend zu einem Unfall in Blaustein bei Ulm kommen konnte, bei dem ein Auto in einer Tankstelle gegen einen Pfeiler gekracht ist. Wie die Polizei gestern auf Nachfrage mitteilte, fuhr ein Opel Astra von der Kurt-Mühlen-Straße in den Kreisverkehr der B28 am östlichen Ortseingang. Von der Ulmer Straße kommend fuhr ein Mercedes Vito ebenfalls in den Kreisverkehr hinein. Beide Autos stießen zusammen. Während der Opel unfallbedingt stehen blieb, rollte der Vito weiter über einen Grünstreifen, überfuhr ein Verkehrsschild und kam schließlich an einem Pfeiler unter dem Tankstellendach zum Stehen. Beide Fahrer wurden verletzt. Der Vito hatte nach dem Aufprall erhebliche Schäden an der Front, der Opel leichtere Schäden am Kotflügel. Den Gesamtschaden an der Tankstelle und an den beiden Fahrzeugen konnte die Polizei gestern noch nicht beziffern. (jsn)