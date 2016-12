2016-12-21 19:00:00.0

Elchingen Auto rast mit 190 Sachen durch A8-Baustelle

Offenbar sehr eilig hatte es ein 49-jähriger Autofahrer am Dienstag auf der A8. Laut Polizei war er bei Elchingen mit Tempo 190 unterwegs. Dort sind nur 120 Stundenkilometer erlaubt.

Der Mann mit Wohnsitz im Großraum München wurde am Dienstagvormittag im Bereich einer Tagesbaustelle auf der A8 auf Höhe Elchingen erwischt. Mit über 190 Stundenkilometern fuhr der Autofahrer auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Zu diesem Zeitpunkt war die zulässige Höchstgeschwindigkeit laut Polizei durch eine sogenannte Verkehrsbeeinflussungsanlage auf 120 Stundenkilometer beschränkt. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion hielt den Mann daraufhin an, um „einer möglichen Gefährdung ein Ende“ zu setzen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Wegen der massiven Geschwindigkeitsübertretung erwarten den Fahrzeugführer nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und ein Eintrag von zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg.