2017-05-14 18:30:00.0

Dornstadt Auto überschlägt sich auf der A8

Ein 28-Jähriger erleidet bei einem Unfall zwischen Ulm-Ost und Ulm-West schwere Verletzungen. Die Autobahn ist lange gesperrt.

Schwere Verletzungen hat sich ein 28-jähriger Autofahrer am Freitag bei einem Unfall auf der A8 zugezogen. Gegen 19.45 Uhr befuhr der Mann die Autobahn in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West geriet er nach Angaben der Polizei aus noch unbekannter Ursache gegen die Mittelleitplanke. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Böschung. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Andere Verkehrsteilnehmer befreiten den Mann aus seinem Auto. Der Schwerverletzte kam nach der ersten Behandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Langer Rückstau wegen Unfallaufnahme

Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21 Uhr vollständig gesperrt werden. Es entwickelte deswegen sich ein langer Rückstau. (az)