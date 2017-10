2017-10-18 16:39:00.0

Aufheim Auto überschlägt sich und landet im Graben

Zwei Fahrzeuge stoßen zwischen Aufheim und Hausen heftig zusammen. Die Straße wird deswegen lange gesperrt. Von Wilhelm Schmid

Zwei Autos sind an der Kreuzung zwischen Aufheim und Hausen am Mittwochnachmittag derart heftig zusammengestoßen, dass sich eines überschlagen hat. Es landete danach nach Angaben der Polizei im Graben. Zwei Männer und eine Frau wurden verletzt, einer davon mittelschwer. Alle drei kamen in Kliniken. Der Rettungshubschrauber aus Ulm flog den Notarzt zur Unfallstelle, musste aber keinen Patienten mitnehmen.

Der Rettungsdienst kommt mit mehreren Fahrzeugen

Die Feuerwehren aus Aufheim, Hausen und von der Hauptwache Neu-Ulm waren zur Bergung und Verkehrsabsicherung eingesetzt; der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. An beiden Unfallautos entstand Totalschaden. Der genaue Hergang des Unfalls und die Schadenshöhe werden nach Angaben der Polizei noch ermittelt. Die Kreisstraße zwischen Aufheim und Hausen war wegen der Bergungsarbeiten lange gesperrt.