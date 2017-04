2017-04-17 21:00:00.0

Neu-Ulm Autofahrer fängt freilaufendes Huhn auf der B10

Tierischer Einsatz auf der Europastraße endet für das Federvieh bei der Polizei.

Eine tierische Rettungsaktion hat es am Freitag auf der Europastraße gegeben: Dort hat ein Huhn für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 17 Uhr, dass das Tier auf der Europastraße, an der Auffahrt zur Bundesstraße B28, herumlaufe. Der Mann fing das Tier ein und brachte es zur Polizeidienststelle. Wem das Huhn gehört, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Diese brachte das Federvieh zwischenzeitlich auf einen Bauernhof in Jedelhausen bis der Halter gefunden wird (0731/8013-0). (az)