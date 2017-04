2017-04-20 18:04:00.0

Neu-Ulm Autofahrer verletzt und beleidigt Fußgänger

Mann fährt teilweise auf dem Gehweg und streift dabei einen 45-Jährigen an der Hand. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Neu-Ulm zuerst einen Fußgänger verletzt und diesen anschließend auch noch beleidigt. Der 45-jährige Fußgänger war mit seinem achtjährigen Sohn sowie dem Hund zu Fuß in der Lindauer Straße unterwegs. Sie liefen auf dem Gehweg und befanden sich kurz vor der Einmündung zur Gerstmayrstraße, als ihnen ein Auto entgegenkam.

Da der Wagen nach Polizeiangaben zum Teil auf dem Gehweg fuhr – am rechten Fahrbahnrand standen zwei geparkte Fahrzeuge – streifte das Auto den Fußgänger. Dieser wurde dabei leicht am Handgelenk verletzt.

ANZEIGE

Der 45-jährige Neu-Ulmer gab an, dass er dem Wagen nicht ausweichen konnte. Außerdem habe sich der Fahrer mit seinem Wagen regelrecht zwischen den beiden geparkten Fahrzeugen und ihm hindurchgedrängt. Anschließend beschimpfte der Autofahrer den Fußgänger nach Polizeiangaben noch mit diversen Kraftausdrücken beschimpft. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (az)