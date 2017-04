2017-04-05 06:00:00.0

Neu-Ulm/Nersingen B10-Ausbau: Regierung macht Weg frei

Die Regierung von Schwaben hat dennoch grünes Licht für den Ausbau gegeben. Jedoch sind Änderungen im Ursprungsplan vorgenommen worden. Von Katharina Dodel

Die B10 zwischen Nersingen und Neu-Ulm soll in beide Richtung zweispurig ausgebaut werden. Daran gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik: Von zu großem Flächenverbrauch war die Rede, von zu viel Lärm und generell einer zu umfangreichen Maßnahme. Die Regierung von Schwaben hat dennoch grünes Licht für den Ausbau gegeben, teilt die Pressestelle in einem Schreiben mit. Jedoch seien einige Änderungen im Ursprungsplan vorgenommen worden.

Wie berichtet, soll die B10 auf einer Länge von 5,5 Kilometern ab Neu-Ulm (Höhe Breitenhof) zweispurig in beide Richtungen ausgebaut werden. 420 Meter östlich der Autobahnanschlussstelle Nersingen wird die B10 an den von der Gemeinde errichteten Kreisverkehr angeschlossen.

Wie Roswitha Schömig vom Staatlichen Bauamt in Krumbach mitteilt, seien die Pläne in den vergangenen Monaten überarbeitet worden. Beispielsweise wurden die Lärmschutzwände auf Höhe Breitenhof nach Protest einiger Bürger um „ein ganzes Stück verlängert“. Gleiches gelte für die Anlage auf Höhe Froschlachweg. Auch die Feldwege, die von Radfahrern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden können, wurden „erweitert und teilweise verlegt“. Außerdem seien Ausweichbuchten eingeplant worden.

Für die Bushaltestelle sei eine Kompromisslösung gefunden worden, so Schömig. Demnach hätten die Busunternehmen die Haltestelle gerne an der B10 und gerne direkt an der Ausfahrt zum Breitenhof gehabt. Weil das aber aufgrund der Verkehrssicherheit nicht möglich sei, wurde die Haltestelle nun zwar an die B10 eingeplant, jedoch mit gewissem Abstand zur Ausfahrt.

Seit August 2014 läuft das Planfeststellungsverfahren und Behörden, Verbände und Privatpersonen konnten ihre Einwände gegen das über 27 Millionen Euro teure Großprojekt vorbringen. Bereits nach dem ersten Erörterungstermin Anfang 2015 seien einige dieser Kritikpunkte im Plan aufgenommen worden. Dieser wurde danach erneut ausgelegt und öffentlich besprochen. Vor allem der Bund Naturschutz wehrte sich gegen den vierspurigen Ausbau der B10. Die Naturschützer kritisieren, dass auch in den neuen Plänen verkehrliche Belange über alle anderen wie Boden-, Arten- oder Klimaschutz gestellt würden und keine angemessene Abwägung stattgefunden habe.

Doch die Regierung von Schwaben sieht das anders und hat daher einen Schlussstrich gezogen: Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für den Ausbau geschaffen. „Das bedeutet aber noch nicht, dass wir sofort mit dem Bagger anrollen“, sagt Schömig vom Staatlichen Bauamt. Zuerst werden die Planunterlagen in Neu-Ulm und Nersingen vom 20. April bis einschließlich 3. Mai zur Einsicht ausgelegt. Danach beginnt eine einmonatige Klagefrist. Theoretisch könnte ab dem Frühjahr 2018 mit dem Ausbau der Bundesstraße begonnen werden, schätzt Schömig. Jedoch hänge das von den Klagen und den darauf folgenden Gerichtsverfahren ab.