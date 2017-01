2017-01-18 05:07:00.0

Neu-Ulm B10-Kreuzung bleibt ein Ärgernis

Trotz zusätzlicher Schilder und Blinklichter kommt es auf der B10-Kreuzung in Neu-Ulm immer wieder zu schweren Unfällen. Warum die Behörden an der Verkehrsführung nichts ändern. Von Michael Böhm

Als Marianne Fischer (Name von der Redaktion geändert) am Montagmorgen ihre Zeitung aufschlug, schossen ihr sofort die Erinnerungen in den Kopf. Sie las dort von einem schweren Unfall auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen. Ein Autofahrer hatte beim Linksabbiegen zum Breitenhof den Gegenverkehr übersehen, drei Menschen wurden verletzt. Fischer hatte erst wenige Monate zuvor fast dasselbe erlebt. Sie war bei einem ähnlich gelagerten Unfall an besagter Kreuzung mittelschwer verletzt worden. Noch heute hat sie mit den Folgen und Schmerzen der Verletzungen zu kämpfen

Breitenhof-Kreuzung gefährlicher und bekannter Unfallschwerpunkt

„Ich kann es nicht fassen. Wie viel muss denn noch passieren, bis jemand an dieser Kreuzung etwas ändert“, schimpfte die 68-Jährige gestern, als sie sich an unsere Redaktion wandte. Polizei, Straßenbauamt und ADAC – alle hätten ihr in persönlichen Gesprächen recht gebeben, dass die Breitenhof-Kreuzung gefährlich und ein bekannter Unfallschwerpunkt sei. „Dagegen machen will aber offenbar keiner was“, sagte Fischer und kämpfte mit den Tränen.

Michael Wagner vom Staatlichen Bauamt in Krumbach will das so nicht stehen lassen. Seit vielen Jahren diskutiere man in der sogenannten Unfallkommission – sie besteht aus Vertretern des Bauamtes, der Polizei, des Landratsamtes und der Stadtverwaltung – über die Gefährlichkeit der Breitenhof-Kreuzung und habe bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um diese sicherer zu machen. Schilder, die vor der Gefahr für Linksabbieger warnen, wurden aufgestellt. Ein gelbes Warnlicht wurde angebracht. Verkehrszeichen, die die Sicht beeinträchtigen könnten, wurden versetzt.

Möglichkeiten derzeit erschöpft

„Die Situation wurde sukzessive verbessert, aber jetzt sind wir an der Grenze des Möglichen angekommen“, erklärt Wagner. Um die Kreuzung noch sicherer zu machen, wären aus seiner Sicht größere Umbauten vonnöten, die zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht sinnvoll seien. Wie berichtet, plant das Bauamt seit geraumer Zeit den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle Nersingen und dem Breitenhof. Im Zuge dieses Ausbaus soll auch die besagte Kreuzung verschwinden und durch gesonderte Auf- und Abfahrten ersetzt werden. „Es wäre Unsinn, jetzt etwas umzubauen, was dann im Rahmen der Vierspurigkeit wieder weggerissen werden müsste“, sagt Wagner.

Ähnlich sieht das Walter Roth von der Neu-Ulmer Polizei. Er kündigt an, dass bei der nächsten Sitzung der Unfallkommission Anfang Februar wieder über das Thema Breitenhof diskutiert werde. Viele Ansätze für verkehrliche Änderungen sieht aber auch er nicht. Er betont, dass die Kreuzung zwar ein bekannter Unfallschwerpunkt sei, es jedoch nicht „die eine Ursache“ gebe. „Linksabbieger waren nur bei einem kleinen Teil das Problem. Meistens sind es normale Auffahrunfälle“, erklärt Roth. Nichtsdestotrotz seien in den vergangenen vier Jahren bei insgesamt fast 60 Unfällen 15 Personen verletzt worden. „Wenn es an dieser Stelle kracht, dann wird es schnell heftig“, sagt Roth. Auch wenn jeder Unfall im Grunde einer zu viel sei, könnten aus seiner Sicht an einer so viel befahrenen Straße wie der B10 Unfälle nie komplett verhindert werden: „Der Unsicherheitsfaktor Mensch als Restrisiko bleibt immer.“

Letzte Hoffnung: Vierspuriger Ausbau

Er geht daher davon aus, dass abgewartet werde, bis die Bundesstraße vierspurig ausgebaut wird und die gefährliche Breitenhof-Kreuzung verschwindet.

Wann es so weit sein wird, weiß auch Michael Wagner vom Staatlichen Bauamt nicht. Vermutlich noch in diesem Frühjahr werde die Regierung von Schwaben den Ausbau beschließen. Theoretisch könnte schon bald darauf mit dem Bau begonnen werden – allerdings haben sich im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zahlreiche Gegner formiert und eine Klage gegen den aus ihrer Sicht überdimensionierten Ausbau angekündigt. „Wenn es zu einer Klage kommt, wird es länger dauern“, sagt Wagner.