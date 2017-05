2017-05-12 07:03:00.0

Ulm Bahn frei für Sportopia?

Drei Millionen Euro bewilligt der Gemeinderat für ein Großprojekt des zweitgrößten Ulmer Vereins TSG Söflingen. Warum dennoch Unzufriedenheit herrscht. Von Oliver Helmstädter

8,7 Millionen Euro veranschlagt die TSG Söflingen für ein Großprojekt mit dem blumigen Namen Sportopia. Die Anlage aus einer Multifunktionssporthalle, einem Veranstaltungsraum, Fitnessbereich, Bewegungsraum und Geschäftsstelle soll den wachsenden Verein mit derzeit über 5500 Mitgliedern in die Zukunft führen.

Doch nach einer langen Debatte am Mittwochabend ist das Millionenprojekt immer noch mit Fragezeichen versehen. Einstimmig bewilligte der Ulmer Gemeinderat zwar den städtischen Regelzuschuss in Höhe von 2,9 Millionen Euro getreu den Förderrichtlinien. Doch weiteren 1,4 Millionen Euro als Einzelfallentscheidung eines „Großbausportprojekts“, wie es in den Förderrichtlinien heißt, verweigerten die Stadträte. 18 Räte votierten dafür, 18 dagegen, einer enthielt sich. Dumm gelaufen für die TSG: Denn drei als Sportopia-Unterstützer geltende Räte waren krank. Als Kompromiss setzte sich so ein Vorschlag der CDU durch: Statt Zuschuss soll ein auf 20 Jahre angelegtes Darlehen die Finanzierungslücke schließen.

ANZEIGE

Die Grünen-Rätin Sigrid Räkel-Rehner hatte zuvor das geplante Sportzentrum an diesem Standort als „völlig überdimensioniert“ bezeichnet. Auch wenn die Mitgliederzahlen der TSG in jüngster Zeit wuchsen, sieht Räkel-Rehner Vereine grundsätzlich eine rückläufige Anziehungskraft von Vereinen. Und durch die Realisierung des Projekts würde ein noch stärkeres Ungleichgewicht zwischen den Stadtteilen entstehen.

Dorothee Kühne von der SPD befürchtet, dass ein derartiges Projekt den umliegenden Vereinen wie dem VfB Ulm auf Dauer das Wasser abgrabe. Und der habe nur 1,7 Kilometer entfernt am Eselsberg eine Schlüsselfunktion inne. Zudem kritisierte Kühne, dass der Wirtschaftsplan nicht nachvollziehbar sei. Bei der TSG Söflingen herrschen nach der Entscheidung im Gemeinderat gemischte Gefühle vor. „Die Euphorie ist gebremst“, sagt Uli Gebhard, der zusammen mit Walter Feucht und Martin Roschmann den Vorstand des Vereins bildet. Zwar sei es sehr erfreulich, dass der Gemeinderat dem Projekt grundsätzlich zugestimmt habe. Doch die Verweigerung des zusätzlichen 1,4-Millionen-Euro-Zuschusses und die Argumente, die in der Sitzung gegen Sportopia vorgetragen wurden, haben auf die Stimmung geschlagen. So sei etwa die von einem Banker erstellte Darstellung der Wirtschaftlichkeit alles andere als lückenhaft. Und überdimensioniert sei das Projekt auch nicht. Im Gegenteil: So habe der Württembergische Landessportbund Sportopia sogar als „eher zu klein“ bezeichnet. Nun müsse sich der Vorstand zusammensetzen und neu rechnen. Sollte sich Sportopia weiterhin als realisierungsfähig erweisen, hält Gebhard einen Bau der 2376 Quadratmeter großen Anlage bis Ende 2019 für sehr ehrgeizig aber möglich.

Mit Sportopia verfolgt der Großverein das Ziel, mehr als nur eine Sportstätte zu bauen. Der Verein möchte Partner für die Schulen und den Ganztagesbetrieb sein, sein Gesundheits- und Rehasportkursprogramm ausbauen, sein Angebot speziell für die Zielgruppe 60+ erweitern und sich auch verstärkt um das Thema Inklusion und den Ausbau des Behindertensportes kümmern.

Gleichzeitig soll die Anlage die Generationen zusammenführen und neben dem Sportangebot, als ganzheitlichen Ansatz, das Thema Sport um Seminare hinsichtlich Ernährung und Gesundheit ergänzen. Mittelfristig sei es für die TSG Söflingen 1864 auch denkbar auf dem Vereinsgelände eine Physiotherapeutenpraxis anzusiedeln. Als Begegnungsstätte soll ein großer Veranstaltungsraum dienen.