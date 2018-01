2018-01-24 06:00:00.0

Vöhringen Bau-Schwergewicht setzt auf Vöhringen

Die Firma Goldbeck ist auf Expansionskurs: Aktuell wird eine Produktionshalle errichtet, die Anzahl der Arbeitsplätze soll steigen. Was am Standort vorgesehen ist. Von Ursula Katharina Balken

Die Veränderung hat sich im Stillen vollzogen. Wo ehemals der Betrieb Keller-Bau im Vöhringer Norden seinen Sitz hatte und Betonfertigteile herstellte, hat nun die Firma Goldbeck ihr Domizil. Mit einem Gesamtumsatz in allen deutschen und ausländischen Niederlassungen von 2,5 Milliarden Euro stellt das Unternehmen mit jetzt 5300 Mitarbeitern in Deutschland und in Europa ein Schwergewicht in der gewerblichen Landschaft dar. 60 Mitarbeiter gibt es in Vöhringen, „doch 120 Beschäftige werden in zwei bis drei Jahren angepeilt“, sagt Betriebsleiter Erwin Rupp. Im Augenblick entsteht eine Dreifachhalle mit rund 5000 Quadratmetern, in der Betonfertigteile für Goldbeck-Baustellen produziert werden. Ein neues, im minimalistischen Stil gehaltenes Verwaltungsgebäude ist seit November 2017 fertig und lässt mit seiner Architektur ahnen, mit welchen Produktionsformen das Unternehmen Erfolg hat.

Goldbeck will sich verstärkt im Süden Deutschlands etablieren. Ein Standort ist Vöhringen. Insgesamt gibt es 46 Fertigungsorte, verteilt über Deutschland, Großbritannien, Polen, Österreich und Tschechien. Die Geschäftsphilosophie baut auf Systemelemente, die in eigenen Werken hergestellt werden. Das ermögliche gleichbleibende Qualität und kurze Bauzeiten, sagt Rupp. Das sei von jedem Bauträger gewünscht, weil es Geld spare. Die Strategie mache Goldbeck unabhängig von externen Produktionspartnern und gebe Freiraum. Die Maxime laute: Konzipieren, Bauen, Betreuen – im Wesentlichen von Gewerbe- und Kommunalimmobilien.

Goldbeck produziert nicht nur Fertigteile aus Beton. Auch Stahl, Aluminium und Glas gehören zu den Baumaterialien. Damit sich der Kunde einen Überblick verschaffen kann, gibt es in Bielefeld und Hirschberg Ausstellungen, wo Exponate wie Einfahrten zu Parkhäusern gezeigt werden. „Dann kann der Bauherr entscheiden, mit welchen Größen er zurechtkommen muss“, sagt Rupp.

Der Vorteil des Unternehmens liege darin, dass die Leistungskette Konzept, Planung und Bau bis hin zum Gebäudemanagement umfasst. Es gebe 1200 Architekten, deren Aufgabe darin liegt, individuell gestaltete Baukörper zu schaffen. Weil diese selbst gestellten Ansprüche auch von den Mitarbeitern abhängen, gibt es seit 1984 eine Mitarbeiterkapital-Beteiligung.

Der Umsatzanstieg erfolgte rasant: Waren es beim Start im Jahr 1969 gerade mal sieben Mitarbeiter, war die Zahl der Beschäftigten 1980 auf 140 gestiegen und der Jahresumsatz auf 16 Millionen Euro. Heute sind es 5300 Mitarbeiter und der Umsatz kletterte auf 2,5 Milliarden Euro. Die Firmenleitung begründet dies mit dem systematisierten Bauen: Das heißt, möglichst viel vorfertigen, also Betonteile mit Sonnenschutz und Fassadenkonstruktion herzustellen, damit sie am Gebäude eingesetzt werden können. Die Fertigteile werden komplett – auch mit Glas – ausgeliefert.

In etwa einem halben Jahr soll die gigantische Halle im Vöhringer Norden fertig sein. Betriebsleiter Rupp verweist auf das gegenüberliegende Logistikzentrum der Firma Honold, das Goldbeck in gleicher Technik errichtet hat. Die Belegschaft soll aufgestockt werden. Die Firma sucht Beton- und Stahlbetonbauer mit einer Ausbildung und Fenstermonteure. Aber auch Hilfskräfte haben eine Chance, einen Job zu bekommen. Zudem sind Azubis im Betonfertigbau gesucht.

Die Firma im Steckbrief: Goldbeck ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Es wurde 1969 von Ortwin Goldbeck als Goldbeck Stahlbau KG gegründet. Die erste Niederlassung entstand in Langenhagen bei Hannover. 2007 fand im Unternehmen ein Generationswechsel statt. Jetzt stehen die Junioren an der Spitze. Ins Portofolio wurde auch die Produktion von Solaranlagen aufgenommen.