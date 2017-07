2017-07-16 10:50:00.0

Verkehrsprobleme Bauer will durch: Anwohner blockiert Straße

Warum zwei Männer einen Landwirt nicht passieren lassen wollen

Wegen eines geparkten Anhängers sind ein Anwohner der Weißenhorner St.Lorenz-Straße und ein Landwirt derart aneinander geraten, dass die Sache nun ein Fall für den Staatsanwalt wird. Wie die Polizei berichtet, entzündete sich die Auseinandersetzung am Freitagnachmittag. Der 45 Jahre alte Straßenanwohner hatte seinen Anhänger ordnungsgemäß an der Straße abgestellt. Ein 31 Jahre alter Landwirt musste mit seinem großen Traktorengespann die Stelle passieren und bat den Mann, den Anhänger wegzufahren. Doch der wollte nicht und sagte zu dem Bauern, er könne doch eine andere Strecke benutzen. Das tat er aber nicht. Er kam mehrmals wieder, passierte die Engstelle, musste dazu aber auf den Gehweg ausweichen, was nicht erlaubt ist.

Der Anwohner wollte dem nicht tatenlos zusehen und holte einen Bekannten hinzu. Mit ihm zusammen stellte er sich demonstrativ auf das Trottoir. Damit war dem Bauern der Weg versperrt, doch er wollte sich die Durchfahrt nicht nehmen lassen. Er hielt laut Polizei demonstrativ auf die beiden Männer zu. Sie wollten zunächst nicht weichen. Erst als der Bauer kurz vor den Beiden seinen Bulldog stoppte, gingen sie einen Schritt zur Seite Dabei verletzte sich einer der beiden Männer leicht am Fuß. Der Bauer fuhr mit dem Gespann weiter. Anschließend alarmierten beide Streitparteien die Polizei. Eine Streife nahm die Sache auf. Nach Abschluss der Ermittlungen soll der Vorfall der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.