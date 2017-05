2017-05-04 09:01:00.0

Burlafingen Baustelle Gotteshaus

An der Burlafinger St. Jakobskirche hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Nun muss eine Lösung her, findet die evangelische Gemeinde – und zeigt die Problemstellen auf. Von Dagmar Hub

Die „große Lösung“ für die Burlafinger St. Jakobskirche wird noch Jahre auf sich warten lassen. So lange will der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Pfuhl/Burlafingen nicht warten: Eine „kleine Lösung“ soll kurzfristig Abhilfe für die drängensten Probleme in der St. Jakobskirche schaffen. Für die „große“ Sanierung, die sich auch mit der Innenraumgestaltung der beim Umbau 1964/65 gedrehten Kirche befassen soll, bleiben fünf bis sechs Jahre Zeit zur Diskussion, denn an Planung und Finanzierung kann man erst gehen, wenn das neue Pfuhler Gemeindezentrum fertiggestellt ist. Zeit, feinfühlig zu diskutieren und Ideen zu entwickeln, rät Kirchenrat Helmut Braun, Leiter des Kunstreferats im Landeskirchenamt München.

Die Probleme, die Simone Hartmann vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Neu-Ulm bei einem Ortstermin in der St. Jakobskirche sahen, sind vielfältig: Risse im Mauerwerk und in der Decke der Kirche, schmutzige Wände, von denen durch Ausblühungen in Bodennähe Putz und Farbe blättern. Daneben gibt es die immer wieder geführte Diskussion um die Einbauten der 60er Jahre, als die größer werdende evangelische Gemeinde die St. Jakobskirche erwarb und der Altarraum durch eine Holzwand und eine Sichtbeton-Empore quasi vom Kirchenraum abgetrennt wurde. Damit wurde damals eine Drehung der Ausrichtung der Kirche und ihre Umgestaltung in eine Art Versammlungsraum bewirkt (der Altar steht somit nicht mehr an der Ostseite der Kirche, sondern an der Nordseite); zusätzlich wurden im ehemaligen Altarraum funktionale Räume wie eine Toilette eingebaut. Architekt war Lambert von Malsen, der im NS-Regime unter anderem – laut Frank Rabergs biografischem Lexikon – als SS-Staffelführer und Leiter der Einwandererzentrale zur „Erfassung germanischen Blutes“ in Litzmannstadt/Lodz war. Nach 1950 erhielt er „zahlreiche Aufträge zur Renovierung von evangelischen Kirchenbauten im Raum Ulm/Neu-Ulm.“

ANZEIGE

Mit dem damaligen Umbau sind weder die Pfarrer Katja Baumann und Robert Pitschak noch Vertreter des Kirchenvorstands wie Hans Aicham-Bomhard glücklich. Allerdings gibt es verschiedene Wege, der Jakobskirche in Zukunft ein stimmigeres „Gesicht“ zu geben. Einer Entscheidung sollen Überlegungen und eine Diskussion mit Fingerspitzengefühl vorausgehen, sagt Helmut Braun – zum Beispiel über die Frage, wie mit der Drehung der Ausrichtung der Kirche samt Sichtbeton-Balkon umgegangen werden soll und wie mit den unter dem Anstrich inzwischen durchschimmernden Apostelkreuzen samt Christus-Monogramm, die aus der katholischen Zeit der Kirche stammen.

Der Umbau der 60er Jahre müsse nicht in der gegenwärtigen Form erhalten werden, sagt Braun. Man könne die Apsis wieder öffnen, wenn man den Altarraum liturgisch nutzen möchte – oder man könne sich eine ästhetisch stimmigere Form der gegenwärtigen versammlungsraum-artigen Gestaltung überlegen. „Mitgehen kann ich beide Wege.“ Simone Hartmann vom Landesamt schlug beim Ortstermin eine gründliche Reinigung der Wände statt eines Anstriches vor – was die Möglichkeit erhält, die in jüngerer Vergangenheit wieder aufgetauchten Apostelkreuze zu erhalten, wie Pfarrerin Katja Baumann es sich wünscht.

Außerdem müssen zunächst die Ausblühungen an den Wänden beseitigt werden und die Lösungen für die Risse gefunden werden. Vor allem der unverbunden angebaute Eingangsbereich muss saniert werden, der abgerissen ist, weil er auf anderem Boden gegründet ist als die Kirche selbst und sich deshalb schneller setzt. Die beiden Pfarrer, Baumann und Pitschak, hoffen langfristig an dieser Stelle auf eine Variante, die Kirchenbesucher heller und freundlicher empfängt und die möglichst auch Platz für Toiletten hat, die man dann wieder aus dem ehemaligen Altarraum entfernen könnte. Auch Überlegungen im Kirchen-Innenraum stehen an: Ein massives, riesiges Holzkreuz aus den 80er Jahren nehme dem von der Künstlerin Eva Moshack Bach gestalteten Bronze-Kreuz die Wirkung.

Was tun? Und wo soll die im Nazarener-Stil gearbeitete Figur des Kirchen-Namensgebers Jakobus des Älteren einen Platz finden? Anders als die Figur des Erzengels Michael auf dem Kanzeldeckel habe die Jakobus-Figur kunsthistorisch keinen besonderen Wert, betonte Simone Hartmann. Doch einen Platz, auf dem der Namensgeber der Kirche wirkungsvoller steht als jetzt neben dem Altar, soll er auf jeden Fall erhalten.