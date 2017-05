2017-05-06 13:00:00.0

Neu-Ulm Baustelle vor der Baustelle

Fürs Jahr 2020 kündigt die Stadt an, Neu-Ulms Ludwigstraße umzubauen. Manche Anlieger sind dem Vorhaben bereits einen Schritt voraus. Von Katharina Dodel

Erst 2020 soll die Neu-Ulmer Ludwigstraße umgestaltet werden – breitere Gehwege, mehr Bäume, mehr Flaniermeile. So stellt sich das die Stadt vor. Doch schon jetzt tut sich an Neu-Ulms Busautobahn einiges.

Manche Eigentümer putzen bereits ihre Häuser heraus, andere spielen noch mit dem Gedanken. Den Anfang machte Thomas Grimm vom gleichnamigen Orthopädie-Technik-Geschäft an der Kreuzung zur Kasernstraße. Er baut auf die beiden bestehenden Geschosse vier neue Appartements auf zwei Stockwerken. Danach soll die (energetische) Sanierung der unteren Fassaden weiter gehen. Grimm will, mit Blick auf den geplanten Ausbau der Ludwigstraße, den Anfang in Sachen Gebäudesanierung machen: „Vielleicht ziehen andere Eigentümer ja noch nach.“

Orhan Citbeyi zum Beispiel. Ihm gehört das Haus direkt gegenüber, das kürzlich komplett eingerüstet wurde. Citbeyi will der Fassade einen neuen, rötlichen Anstrich verpassen und das Dach sanieren und ausbauen. Dort soll eine Maisonettewohnung entstehen. In einem nächsten Schritt wird der Besitzer das Gebäude um Balkone im Hinterhof erweitern.

Der Hausbesitzer unternimmt die Maßnahmen unter anderem auch wegen der Umgestaltung der Ludwigstraße. Von der erhofft er sich, dass das Zentrum Neu-Ulms aufgewertet wird. Jedoch hat er eine große Befürchtung: Parkplatznot. „Sollte die Stadt radikal Parkplätze streichen, dann wäre das gar nicht gut“, sagt Citbeyi, der selbst zwei Geschäfte im Erdgeschoss hat. Eines davon ist ganz neu: Neben dem Frisör an der Ecke zur Kasernstraße hat vor wenigen Tagen die Neu-Ulm Dance-Boutique eröffnet. Dort gibt es Tanzschuhe und Kleidung zu kaufen. Gleich nebenan hat ein neuer Frisör eröffnet – „Stephane de Paris“.

Neben Grimm und Citbeyi spielen noch weitere Hausbesitzer an der Ludwigstraße mit dem Gedanken, ihr Gebäude umzubauen. Familie Sucic zum Beispiel. Ihnen gehört die Wohnung im selben Gebäudekomplex wie die Orthopädie-Technik, die Ludwigstraße 18. „Wir haben schon länger die Idee, aufzustocken“, sagt Erna Sucic. Zwei Geschosse sind stadtplanerisch vorgeschrieben. Konkrete Pläne dafür haben sie und ihr Mann aber noch nicht bei der Stadt eingereicht. Da sieht man den Bauvorhaben entlang der Straße positiv entgegen: „Eine Aufstockung ist im Sinne der Stadtentwicklung“, sagt Markus Krämer. Der Stadtbaudirektor will demnächst das Gespräch mit den Eigentümern entlang der Straße suchen, um über die etwaigen Pläne zu sprechen. „Es wäre gut, wenn alle gemeinsam sich absprechen würden.“

So ziemlich allen Eigentümern an der Ludwigstraße ist eines gemeinsam: Sie fürchten, dass es mit dem Umbau der Ludwigstraße ein Park-Problem geben könnte. Haus-Besitzer Orhan Citbeyi hofft, dass sich die Stadt für all die Kunden, die in die Geschäfte kommen, etwas einfallen lässt.

Das wünschen sich auch die Mitarbeiter des Modegeschäfts IF-Mode. „Die Parkplätze für Kunden sind das eine – die Haltemöglichkeiten für Anlieferer das andere – wo sollen die dann hin?“, sagt Mitarbeiterin Isabella Beilhardt.

Citymanagerin Ina-Katharina Barthold ist der Meinung, dass durch den Bau der Tiefgarage am Heiner-Metzger-Platz viele Parkplätze geschaffen werden. „Ich vertraue da auf den Oberbürgermeister, dass er sein Wort hält.“ Dass es schon vor dem Umbau Stimmen gegen das Projekt gibt, ist für sie nicht überraschend: „Wenn etwas sich ändert, sieht man es immer kritisch. Ist es da, finden es alle toll.“