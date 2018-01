2018-01-25 06:00:00.0

Weißenhorn Baustellen kommen sich in die Quere

Kanalsanierung und Leitungsbau für die Fernwärme in Weißenhorn unter einen Hut zu bringen, gleicht der Quadratur des Kreises. Von Jens Noll

Das große Graben geht weiter. In diesem Jahr wird bekanntlich die zweite Hauptleitung des Fernwärmenetzes in Weißenhorn gebaut, an die unter anderem die Mittelschule, das Gymnasium und das Neubaugebiet Mittlere Platte angeschlossen werden. Die detaillierten Pläne werden derzeit ausgearbeitet.

Wenn ohnehin schon Straßen aufgerissen werden, so die Idealvorstellung der Stadtverwaltung, dann sollen auch gleich andere notwendige Tiefbauarbeiten verrichtet werden. Doch so einfach ist das nicht. Ulrich Hoffmann (ÖDP) sprach jüngst im Stadtrat gar von der „Quadratur des Kreises“. Und Hermann Rittler, der Leiter des Fachbereichs Tiefbau im Rathaus, warnte: „Wir können nicht die ganze Stadt lahmlegen.“

Konkret ging es bei der Diskussion im Stadtrat um vier Straßen, die aus Sicht der Verwaltung Schäden aufweisen. Unumgänglich sei die baldige Sanierung des Kanals im Buchenweg, sagte Rittler. Das habe sich gezeigt, als die Rohre, Anfang der 60er-Jahre verlegt, mit einer Kamera untersucht wurden. Als weniger dramatisch stufte er Mängel an den Kanälen in Elbestraße und Mozartstraße sowie am Straßenbelag der Mozartstraße und an Randsteinen der Hagenthalerstraße ein.

Durchaus Recht geben musste Rittler allerdings einem Einwand von Franz Josef Niebling (CSU), dem es lieber gewesen wäre, Mozart- und Elbestraße lieber gleich sanieren, statt in zehn Jahren wieder die Straßen aufzureißen. „Es wird teurer, wenn wir das später machen“, bestätigte Rittler. Auch Thomas Schulz (SPD) vertrat die Meinung: Wenn die anderen Kanäle und Straßen absehbar nur noch ein paar Jahre halten, dann sollte man sie besser auch gleich richten.

Schulz’ Fraktionskollege Herbert Richter hingegen verwies auf den „immensen Zeitdruck“ beim zweiten Bauabschnitt des Fernwärme-Projekts: „Die Fernwärme-Gesellschaft steht in der Pflicht, Wärme in das Neubaugebiet zu liefern.“ Richter sieht die Gefahr, dass weitere Baustellen die Bauzeit erheblich verlängern könnten. Auch Bürgermeister Wolfgang Fendt äußerte Zweifel, ob sich die Projekte in diesem Jahr überhaupt alle abarbeiten lassen. „Ich denke, da bleibt nur der Buchenweg übrig“, schlussfolgerte er.

Nach langer Diskussion einigte sich das Gremium schließlich darauf, die Kanal- und Wasserleitung sowie die Straße im Buchenweg im Zuge des Wärmeleitungsbaus gleich auf ganzer Länge zu erneuern. Um die Belastungen für die Anwohner einzuschränken, wollte die Verwaltung zunächst nur ein Teilstück sanieren. „Das finde ich Unfug“, sagte Bernhard Jüstel (WÜW). Das sah auch der Rest des Gremiums so. Mit den anderen Projekten wollen sich die Stadträte noch einmal befassen, wenn Verlauf und Zeitplan für den Bau der zweiten Fernwärme-Trasse festliegen.

Fendt erinnerte in dem Zusammenhang noch einmal an eine Vorgabe, die er der Fernwärme-Gesellschaft mitgeteilt habe: „Ich erwarte, dass die Fernwärme–Leitungen so gebaut werden, dass wir künftig noch an die anderen Leitungen in der Straße herankommen.“ Hermann Rittler, der Leiter des Fachbereichs Tiefbau, hatte nämlich angedeutet, dass ein Austausch von anderen Leitungen schwierig werde, wenn die Fernwärme-Trasse einmal fertig ist.