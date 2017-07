2017-07-03 20:00:00.0

Weißenhorn Begegnungen unter Bäumen bei der ersten Waldkunstausstellung

Bei der Premiere der Veranstaltung wird ein kleines Gehölz bei der 14-Nothelfer-Kapelle zum Treffpunkt von Kreativen und Besuchern. Von Roland Furthmair

Das ohnehin schon schöne Waldstück bei der 14-Nothelfer-Kapelle in Weißenhorn hat sich am vergangenen Wochenende in ein Kunstobjekt der besonderen Art verwandelt: Die Besucher wurden von Geräuschen und Gerüchen auf unterschiedliche Weise bezaubert.

Die erste Waldkunstausstellung bot den Besuchern bei einem schönen Spaziergang viel – von bunt bemalten Holzelementen der jüngsten Künstler des Waldkindergartens bis zu Visionen von Künstlern aus Materialien wie Metall und Holz. Aufmerksame Besucher konnten beim Rundgang manch interessante und fast unauffällige Projekte entdecken, entspannte Spaziergänger erfreuten sich sowohl an überdimensionalem Spinnennetz, Musikanten, die aus Blech gelasert wurden, Skulpturen oder künstlerisch bearbeitete Holzstämme einer Riesenechse gleichend. Es war einiges geboten an allen drei Tagen im nördlichen Waldstück unterhalb des Friedhofes, wer allerdings schon zur Eröffnung am Freitag um 18 Uhr da war, wurde bestens unterhalten mit bekannten Pop-Klassikern und Oldies des im Roththal beliebten Duos Parkbank. Dazu gab es Essen und Getränke, serviert von Awo-Kinderhaus, Waldkindergarten und dem Bund Naturschutz.