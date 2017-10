2017-09-29 17:00:00.0

Vöhringen Bei „Camera 77“ kommt es auf den Blickwinkel an

Der Verein wird 40 Jahre alt. Bevor es ihn gab, mussten die Hobbyfotografen weit fahren. Zu ihren Aktivitäten zählt nicht nur das Fachsimpeln über Bilder. Von Ursula Katharina Balken

In Vöhringen gibt es rund 100 Vereine. Einige davon stehen oft im Blickpunkt der Öffentlichkeit, manche weniger. Und dann gibt es Vereine, die wirken so im Stillen, dass viele gar nicht wissen, dass es sie gibt. Dazu zählt wohl auch der Fotoklub. Als Vöhringen vor 40 Jahren Stadt wurde, schlossen sich Fotofreunde zusammen und gründeten ihren Verein „Camera77“. Das Jubiläum wird nun mit einer Ausstellung gefeiert, die am Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr, von Bürgermeister Karl Janson im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses eröffnet wird.

Von den Freuden des Fotografierens spricht Werner Sauter, Zweiter Vorsitzender des Vereins: Und davon, dass sich dafür eine ganze Reihe von Menschen interessiert, die mehr wollen als nur knipsen. Denn das eine mag gut für die Erinnerung im Fotoalbum sein, aber wer gestalterisch tätig sein möchte, will auch mehr lernen. Schon im Gründungsjahr habe es Fotobegeisterte gegeben, die aber vor Ort keinen Verein hatten und deshalb immer im Rahmen ihres Hobbys nach Cannstatt gefahren seien, erinnert sich Sauter. Das sei freilich nicht der nächste Weg gewesen. Also gründete die Gruppe aus der Region den Fotoklub, damals mit 15 bis 20 Mitgliedern. Diese Zahl blieb im Laufe der Jahre ziemlich konstant.

„Die Schwerpunkte lagen damals auf der Wettbewerbsfotografie“, sagt Sauter. Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen seien im eigenen Labor entwickelt worden. In den Jahren 1980 bis 1983 sei eine Wettbewerbsausstellung arrangiert worden, die das Thema hatte: „Welt des Sports“. Das bedeutete für den damaligen und heutigen Vorsitzenden Erich Ewald (auch Gründungsmitglied), einen enormen Aufwand. Das Bildmaterial zu sortieren, zuzuordnen und ausstellungsreif zu machen, da war Geduld gefragt und viel Arbeit angesagt.

Ein Vereinslokal im üblichen Sinne hatte der Fotoklub nicht. Mal traf man sich im Vöhringer Schützenheim, dann im Josef-Cardijn-Haus oder im Gasthaus Lepple. Heute treffen sich die Fotofreunde in der Sportgaststätte in Bellenberg. Die ist zum ständigen Domizil geworden. Dort trifft man sich einmal im Monat, um Bilder gemeinsam zu begutachten, Gestaltungsregeln zu vermitteln und fotografische Aspekte zu erörtern.

Ein Einschnitt brachte „die sanfte Migration von Analog- zur Digitalfotografie“: So nennt Werner Sauter den gleitenden Übergang zur modernen Technik, die völlig andere Dimensionen eröffnete. So gilt manches Gespräch heutzutage auch der Digitalfotografie und welch neue Perspektiven sich mit der neuen Technik für den Fotografen ergeben haben.

Im Jahresprogramm des Klubs sind auch individuelle Vorführabende enthalten, Fotoausflüge und vor allem auch Bildbesprechungen. Dann wird ein Foto analysiert – und besprochen, wie man es aus künstlerischer Sicht optimieren kann. Es gab auch Unterstützung für den Caritasverein bei der fotografischen Ausgestaltung der Neubauerweiterung in Illertissen.

Als Vereinsziele nennt Werner Sauter die Verbesserung fotografischen Könnens und die Entwicklung von Kreativität sowie Erfahrungsaustausch – und außerdem, neue Mitglieder für den Fotoklub zu gewinnen.

Kontakt Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, kann sich an Erich Ewald, unter Telefon 07303/41744, oder Werner Sauter, Telefon 07306/919044, wenden.