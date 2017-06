2017-06-09 16:58:00.0

Landkreis Bei Illertissen soll ein Kraftwerk gebaut werden

Die Untere Iller AG nimmt ihr Vorhaben zum Bau einer Anlage am Illerkanal wieder auf. Was vor Ort geplant ist – und warum die Bauherren dieses Mal nicht mit Protest rechnen Von Jens Carsten

Volle Wasserkraft voraus: Die Untere Iller AG (UIAG) nimmt ihre Planungen für den Bau eines Wasserkraftwerks am Ausleitungsbauwerk ihres Kanals wieder auf. Dies teilte das Unternehmen kürzlich mit. Die Anlage zur Erzeugung von Energie soll in das bestehende Wehr eingebaut werden, heißt es. Und: Eingriffe in die Natur seien dazu nur wenige nötig.

Dieser Zusatz dürfte für so manchen Bürger besonders wichtig sein. Denn vor Jahren hatten Pläne der UIAG zur Errichtung eines Kraftwerks Proteste heraufbeschworen.

Der Hintergrund: Im Zuge des Projekts sollte der Wasserstand im Kanal um über einen Meter ansteigen. Anwohner in Au befürchteten damals, dadurch steige der Grundwasserspiegel an – was zu nassen Kellern führen werde. Die UIAG stellte das Vorhaben schließlich ein. Über sieben Jahre sind seitdem vergangen. Jetzt hat das Unternehmen neue Pläne. Doch die sehen etwas anders aus als die von damals.

Vorgesehen ist der Einbau einer Turbine mit einer Leistung von 800 Kilowatt – das ist etwas weniger als in der ursprünglichen Planung (1200 Kilowatt): Einst war eine größere Fallhöhe des Wassers angedacht gewesen. Durch die Anlage soll künftig das Wasser strömen, das derzeit über das Wehr läuft. 40 Kubikmeter pro Sekunde werden die Einrichtung antreiben, die über einen Generator Strom erzeugt. So sollen vier Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt und etwa 1200 Haushalte versorgt werden, lässt das Unternehmen wissen.

Keine Bedenken bei Infoveranstaltung

Danach werde das Wasser wie bisher in die Iller eingeleitet. Anders als bei den Plänen vor sieben Jahren sei nun nicht mehr vorgesehen, den Kanal oberhalb des Kraftwerks aufzustauen – weshalb das neue Kraftwerk keine Auswirkungen auf den Grundwasserstand haben werde.

Diese Pläne hat die UIAG kürzlich bei einer Informationsveranstaltung vor Ort präsentiert. Einwände oder Bedenken habe man dabei nicht zu hören bekommen, sagt Thomas Renz, der Pressesprecher der UIAG, auf Anfrage. Es sei eine „gute Veranstaltung“ gewesen. Im Vorfeld hätten Abstimmungen mit Fischerei- und Naturschutzverbänden stattgefunden. Aus Sicht der Bauherrn sind diese Gespräche offenbar positiv verlaufen.

Ulrich Krafczyk, Geschäftsführer des Fischereiverbandes Schwaben, sieht offenbar keinen Anlass für einen Einspruch: „Hier ist die Nutzung von Wasserkraft sicherlich sinnvoll“, wird er in der Mitteilung der UIAG zitiert. Ein bestehendes Bauwerk werde zu einer Wasserkraftanlage ausgebaut und dadurch ein Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region geleistet. Das Kraftwerk werde dem neuesten Stand der Technik entsprechen und schonend für die Fische sein, so Krafczyk.

Auch bei der Stadtverwaltung in Illertissen sieht man keine Probleme: An den Gegebenheiten ändere sich durch den Einbau nichts, stellte Bernd Hillemeyr, der im Rathaus für Tiefbau zuständig ist, vor Kurzem in einer Sitzung des Bauausschusses mit Blick auf die Pläne fest. Die befürchtete Erhöhung des Stauziels sei „vom Tisch“. Man erwarte keine Verschlechterung der Situation für die Bürger in Au.

Bürger können Stellung zu den Plänen nehmen

Ratsmitglied Ansgar Bauer (Freie Wähler) wertete das Vorhaben positiv: „Das ist für mich Umweltschutz, Wasserkraft ist die Zukunft.“ Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) sagte, es habe früher Ängste gegeben. Betroffene könnten nun im Zuge des Verfahrens Stellung dazu nehmen.

Noch im Juni sollen die Pläne für den Einbau der Turbine beim Landratsamt Neu-Ulm zur Genehmigung eingereicht werden, so die UIAG. Dass das Vorhaben nun wieder aufgenommen wird, begründete Pressesprecher Renz mit der Tatsache, dass die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) ihre Pläne, zum Bau eines Kraftwerks bei Bellenberg, eingestellt haben. Dies hatte das städtische Versorgungsunternehmen im November 2016 erklärt (wir berichteten).

Grund hierfür seien immer höhere Auflagen zum Umweltschutz: Man sehe keine Chance mehr, die vorgesehenen Investitionen hereinzuholen, hieß es damals. Zuvor hatten UIAG und SWU darüber im Clinch gelegen, wer den Vorzug bekommen sollte.

Der Umbau soll möglichst umweltschonend erfolgen

Das jetzige Projekt beruhe zwar auf den Plänen aus dem Jahr 2005, heißt es von der Iller AG. Allerdings soll der Umbau möglichst umweltschonend erfolgen, wie Vorstandsmitglied Professor Frank Pöhler sagt: „Wir müssen kaum in die Natur eingreifen.“ Durch die Nutzung des bestehenden Bauwerks könne die Gewässerbiologie erhalten werden. Bei der Umsetzung wolle man „mit allen Partnern“ zusammenarbeiten und könne auf die Unterstützung der Fischerei- und Naturschutzverbände zählen. Pöhler: „Das bestätigt uns in unserem Vorhaben und gibt uns Rückenwind.“

Da die Turbine an der linken Seite des bestehenden Ausleitungsbauwerks eingebaut werde, seien zwar Eingriffe in den dortigen Auwald notwendig. Allerdings sei ein Ausgleich vorgesehen: Unterhalb des geplanten Kraftwerks werde Kies eingebracht, wodurch neue Lebensräume für Fische und Kleinlebewesen entstünden.

Schon bald sollen die Pläne im Landratsamt vorgelegt werden. Die Dauer und der weitere Verlauf des Verfahrens hingen dann von der Fachbehörde und deren Prüfung ab, heißt es weiter von der UIAG.