2017-11-21 07:01:00.0

Konzert Bei Paul Potts zählt nur die Stimme

Vor 10 Jahren gewann Paul Potts die Castingshow „Britain’s got a Talent“. Statt dem großen Welterfolg steht der Tenor nun auf kleineren Bühnen wie in Neu-Ulm. Von Andreas Brücken

Klassische Musik mit einem Hauch von Schlager garniert in etwas vorweihnachtlicher Romantik eingepackt bot der Trompeter Kevin Papst zur „musikalischen Reise ins Land der Träume“ den Besuchern im Edwin–Scharff-Haus.

Vor einem schwarzen Vorhang, bestückt mit funkelnden Lichtern und zwischen Kerzenständern und weihnachtlichen Dekobäumen lieferten er und die beiden Sänger Ella Endlich, und Ilja Martin einen durchaus unterhaltsamen Auftakt zum Konzert der „Winterträume“. Florian Schäfer am digitalen Klavier begleitete die Musiker. Vom Band, als Playback, versüßten samtige Orchesterklänge italienische Klassiker wie „’O sole mio“ oder den Filmhit „My Heart will go on“.

Die Besucher müssen auf den Star warten

Auf den eigentlichen Star des Abends, den britischen Opernsänger Paul Potts, mussten die Besucher jedoch rund eine halbe Stunde warten. Ganz ohne Effekte, bescheiden und zurückhaltend tauchte dieser aus dem Halbdunkel der Bühne auf, stellte sich an das Mikrofon, das etwas zu hoch für den kleinen Mann eingerichtet war: „Sorry, aber meine Schuhe sind nicht groß genug“, sagte Potts im gebrochenen Deutsch.

Mit 16 Jahren hätte er die Sprache in der Schule gelernt und gab zu vieles schon wieder vergessen zu haben. Doch eben diese menschliche Unvollkommenheit eines netten Stars von nebenan macht den Sänger auf Anhieb so sympathisch, wenn er etwa gesteht, dass er sich seit dem Beginn seiner Karriere schon recht alt fühlen würde und dabei seine Frau zitierte: „Da fühlst dich nicht alt, Paul – du bist alt.“

Berührende Interpretationen

Schon 10 Jahre sind vergangen, als Potts seine Karriere durch die Castingshow „Britain’s got Talent“ startete. Wie der heute 47-Jährige die Jury begeisterte, zeigte er auch bei seinem Auftritt in Neu-Ulm. Mit dem Titel „The impossible Dream“ eröffnete Potts seinen Auftritt. Wie seine Kollegen, die eben zuvor noch auf der Bühne standen, überzeugte er durch sein Können – doch viel berührender waren Potts Interpretationen des Broatwayklassikers „Send in the Clowns“, das einst schon von Barbara Streisand gesungen wurde oder dem schmachtenden „Moon River“, der 1961 den Film „Frühstück bei Tiffany“ durch Audrey Hepburn zierte.

Es folgten „Dein ist mein ganzes Herz“ aus der Operette „Das Land des Lächelns“, „Non ti scordar mai di me“ und aus dem Musical „Les Miserables“ bis schließlich der Tenor auf den absoluten Glanzpunkt des Konzertes mit dem Lied „Nessun Dorma“ zusteuerte. Mit dieser Arie aus Puccinis Oper Turandot gelang Potts im Jahr 2007 der große Durchbruch. Eine große Weltkarriere auf den großen Bühnen wurde ihm damals vorhergesagt.

Potts hat sich seinen Platz im Geschäft gesichert

Das Edwin-Scharff-Haus gehört nun 2017 sicher nicht dazu. Auch die Stadthallen von Bad Neustadt oder Korbach und Auftritte im Dänischen Tønder, Sønderborg oder Haderslev mögen belegen, dass der ganz große Durchbruch für den Tenor ausgeblieben ist. Doch im Vergleich zu den vielen „Supertalenten“, „Superstars“ und anderen mit superlativen behafteten Pseudokarrieren des Showgeschäfts, hat sich Potts auch ein Jahrzehnt danach seinen eigenen Platz im sonst so schnelllebeigen Geschäft gesichert.

Mit viel Gefühl, statt bombastischer Effekthascherei zieht der Brite alle Register um zu begeistern. Da fassen sich auch schon mal Besucher gerührt an das Auge, oder lehnen sich verträumt im Konzertsessel zurück. Auf Kitscheffekte oder schauspielerische Einlagen verzichtet der behäbig wirkende Sänger derweil ganz und beschränkt sich stattdessen auf sein eigentliches Kapital, die solide, glasklare Stimme.