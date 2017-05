2017-05-09 15:00:00.0

Pfaffenhofen Benjamin Buck ist der Mann für den Klimaschutz in vier Kommunen

Noch verkörpert der 29-Jährige mit seiner Koordinationsaufgabe in Weißenhorn, Pfaffenhofen, Holzheim und Nersingen ein ungewöhnliches Berufsbild. Von Willi Baur

Zwei Herren zu dienen ist schon nicht leicht. Aber gleich vier? Benjamin Buck schmunzelt und winkt ab: „Das ist kein Problem, hier habe ich wohl Glück“, sagt er. Der 29-Jährige ist der gemeinsame Klimaschutzmanager für vier Kommunen, nämlich Weißenhorn, Pfaffenhofen, Holzheim und Nersingen. Unlängst hat Buck seine momentan auf drei Jahre befristete Stelle angetreten, die zu 60 Prozent aus Bundesmitteln finanziert wird. Dass er mit seiner Aufgabe noch ein ungewöhnliches Berufsbild verkörpert, ist ihm bewusst. Und ein rares dazu. Nur zwei Kollegen kennt er bislang in der Region: beim Landkreis Neu-Ulm und bei der Stadt Illertissen. „Mit ihnen möchte ich mich intensiv austauschen, auch um neue Ideen zu entwickeln“, schwebt Buck vor, der im Raum Biberach aufgewachsen ist.

Überhaupt dürfte Kommunikation breiten Raum bei seiner Tätigkeit einnehmen, mit den Bürgern vor allem. Zum einen, um von ihnen Vorschläge und Ideen aufzunehmen. Zum anderen, um sie für konkrete Klimaschutzmaßnahmen zu gewinnen, vielleicht sogar zu begeistern. „Ich kann ja nur beraten und aufklären, aber nichts vorschreiben“, sagt Buck.

Nicht minder wichtig sei ihm der regelmäßige Austausch mit den vier Bürgermeistern, fügt er hinzu. Zumal sich die Ausgangslage derzeit noch etwas unterschiedlich gestalte. Pfaffenhofen und Holzheim verfügen Buck zufolge bereits über ein integriertes Klimaschutzkonzept samt Maßnahmenplan, Weißenhorn und Nersingen nicht. „Deshalb wollen wir die vier Kommunen so vernetzen, dass Synergieeffekte entstehen.“ Beispielsweise sollen in einer Gemeinde erfolgreiche Projekte möglichst auch in den Partnerkommunen umgesetzt werden. In Pfaffenhofen etwa wurden bereits E-Bike-Ladestation eingerichtet.

„Alle Bürgermeister sind sehr offen für das Thema und die Atmosphäre untereinander ist sehr gut“, sagt Benjamin Buck über positive „klimatische“ Voraussetzungen im übertragenen Sinne. Was künftig auch die Inangriffnahme ambitionierterer Projekte ermöglichen könnte, eine verstärkte Nutzung von Fernwärme zum Beispiel wie sie in Weißenhorn angestrebt wird.

Sinnvoll wäre aus seiner Sicht insofern auch eine Zusammenarbeit der einzelnen Bauämter der beteiligten Kommunen, „im Idealfall sogar zur Realisierung gemeinsamer Projekte“. Einen konkreten Schwerpunkt sieht Buck ferner in der Kooperation mit der regionalen Energieagentur. „Hier sind viele Strukturen schon vorhanden“, sagt er, „und wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden“.

Seine Aufgabe bezeichnet Buck als sehr spannende Sache. Es ist übrigens seine erste Tätigkeit nach dem Studium in Bayreuth und einem erfolgreichen Masterabschluss an der Technischen Universität München. Thema seiner Masterarbeit waren neue Recycling-Techniken für Altholz. Sein Fazit: Die Technologien dazu sind da, genutzt werden sie indes noch nicht.

Für seinen Berufsweg hat sich der 29-Jährige bewusst gegen die Wissenschaft und für die Praxis entschieden: „Hier kann ich mehr erreichen, denke ich.“ Überdies denkt der Oberschwabe, der momentan täglich nach Pfaffenhofen pendelt, über einen Umzug in die Gegend nach. Auch als persönlichen Beitrag zum Klimaschutz sozusagen.

Kontakt: Benjamin Buck wünscht sich ausdrücklich, dass sich möglichst viele Bürger mit Ideen einbringen. Telefonisch ist er unter 07302/9229176 erreichbar, per E-Mail unter folgender Adresse:

benjamin.buck@vg-pfaffenhofen.de.