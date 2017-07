2017-07-21 15:12:00.0

Ludwigsfeld/Schwaighofen Betrunkener schläft in Hühnerstall

Ein 27-Jähriger klingelt morgens um 6 Uhr an einer Haustüre in Ludwigsfeld, rennt dann vor der Polizei weg - und wacht in Schwaighofen wieder auf.

Es gibt Betrunkene, die es im Suff gerade so schaffen, ins Taxi nach Hause zu steigen, andere schlafen gleich in der Kneipe ein – und wieder andere wachen irgendwo anders auf. Im Hühnerstall zum Beispiel. So geschehen am Donnerstag in Schwaighofen. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann aber zunächst durch eine andere eigenwillige Aktion auf.

Denn offenbar war der 27-Jährige so betrunken, dass er gar nicht mehr wusste, wo er wohnte, oder wohin er eigentlich wollte. Also beschloss er kurzerhand, um 6 Uhr morgens an irgendeiner Haustüre in Ludwigsfeld zu klingeln. Dort wurde im auch geöffnet: Eine 17-Jährige, die einen gehörigen Schreck bekommen haben muss, machte die Tür auf, weil sie dachte, ihr Freund steht dort. Begrüßt wurde sie aber nicht mit einem Kuss, sondern einer starken Alkoholfahne. Der 27-Jährige, der ganz offensichtlich nicht ihr Freund war, lief prompt in die Wohnung. Die junge Frau rief daraufhin die Polizei und ihren Vater, der den Eindringling verscheuchte.

Gerade als der Trunkenbold weglaufen wollte, kamen die Ordnungshüter und stellten ihn zur Rede. sie forderten ihn auf, seine Personalien anzugeben. Doch daran dachte der Mann erst gar nicht – im Gegenteil: Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte den Polizisten davon. Die Suche verlief zunächst erfolglos. Jedoch waren es schließlich die Begleiterscheinungen des Suffs, die die Flucht des 27-Jährigen beendeten: Die Müdigkeit übermannte ihn und er legte sich kurzerhand in einem Hühnerstall in Schwaighofen schlafen. Um kurz nach 8 Uhr staunten die Besitzer des Federviehs nicht schlecht, als sie einen Mann zwischen all den Eiern, dem Heu und den Hennen entdeckten. Sie riefen umgehend die Polizei, die gleich wusste, um wen es sich handelte. Diesmal ließen sie den 27-Jährigen nicht entkommen, sondern nahmen ihn mit seinen 2,4 Promille gleich mit in die Arrestzelle, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte – ganz ohne Gegacker. (az)