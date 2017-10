2017-10-10 07:00:00.0

Ulm Bewaffnetes Räuber-Duo überfällt Passanten

Ein Mann wird mit Messer und Pistole bedroht, einer Frau wird die Handtasche weggerissen. Was die Polizei vermutet.

Ein 25-jähriger Mann und eine 76-jährige Frau sind am Sonntagabend in Ulm von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei. Die Ermittler fahnden nach zwei jüngeren Männern.

Das 25 Jahre alte Tatopfer war am Sonntag gegen 21.25 Uhr in der Friedrichsaustraße unterwegs gewesen. Dort bedrohten zwei Unbekannte den Mann mit einer Pistole und einem Messer und zogen an seinem Rucksack. Der 25-Jährige hatte sich auf dem Nachhauseweg befunden. Als er um Hilfe rufend die Flucht ergriff, setzten die Täter ihm nach. An der Ecke Wielandstraße/Nagelstraße holten die Angreifer ihr Opfer ein und schlugen es zu Boden. Als Zeugen die Hilferufe hörten und dem 25-Jährigen zu Hilfe eilten, ließen die Täter ab. Sie rannten ohne Beute Richtung Stadion davon.

Auch eine Seniorin wurde Opfer eines Überfalls

Die Polizei vermutet, dass ein weiterer Überfall auf das Konto der gleichen Täter geht. Zwei jüngere Männer, nach denen die Ermittler jetzt fahnden, hielten sich gegen 23.20 Uhr in Böfingen auf.

Sie folgten der 76 Jahre alten Seniorin von der Haltestelle Egertweg zur Ludwig-Beck-Straße. Dort entrissen sie ihr die Handtasche und flüchteten unerkannt. Die beiden gesuchten Männer sind 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Sie sprachen deutsch mit Akzent. Beide waren mit Jeanshosen bekleidet. Einer trug eine blaue Baseballmütze mit weißer Vorderseite. Die Kriminalpolizei Ulm bittet unter Telefon 0731/188-0 um Hinweise. (az)