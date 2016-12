2016-12-19 11:38:34.0

Kreis Neu-Ulm Bewohnerin bei Brand in Bauernhof schwer verletzt

In Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) hat ein Bauernhof im Ortsteil Beuren gebrannt. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Am 19.12.2016 geriet der Wohnteil eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in Beuren (Markt Pfaffenhofen a.d. Roth, Lkr. NU) in Brand. Die Bewohnerin erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung.

Mitten in Beuren hat der Wohnbereich eines Bauernhofs gebrannt: Eine Frau mit schwerer Rauchgasvergiftung sowie hoher Sachschaden von deutlich mehr als hunderttausend Euro sind die erste Bilanz dieses Feuers, das gegen 10.45 Uhr ausbrach.

Die Feuerwehren Beuren, Pfaffenhofen und Weißenhorn sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei wurden alarmiert. Unter schwerem Atemschutz gingen die ersten Trupps ins Innere des Hauses vor. Es gelang ihnen, die 78-jährige Bewohnerin, die sich allein im Haus aufhielt, zu retten. Die Frau wurde mit schwerer Rauchgasvergiftung in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht. Währenddessen waren die Löscharbeiten in vollem Gange: Von der Nordseite her gingen die Wehren gegen den Brand vor, der sich bereits bis unter das Dach ausgebreitet hatte. Von der Straßenseite aus wurde ein Löschangriff durch die geborstenen Fenster ins Erdgeschoss vorgetragen und von der Eingangsseite im Süden her wurden die Löscharbeiten der Trupps, die innen tätig waren, über die Steckleiter unterstützt.

Gegen halb zwölf Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute sowie mehrere Rettungswagen-Besatzungen, ein Notarzt und Polizeistreifen im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt von Beuren wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Nachdem sich der Brand im gesamten Wohnhaus ausgebreitet hatte, gingen erste Schätzungen der Polizei von einem Sachschaden in Höhe von mindestens hunderttausend Euro aus. Zur Brandursache gab es gestern noch keine Erkenntnisse – die Brandfahnder der Kriminalpolizei ermitteln in der Sache. Die Beurer Feuerwehr blieb bis weit in den Nachmittag hinein für Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten im Einsatz. AZ