Senden BiSS: Eine andere Lösung für den Bahnhof muss her

Der Verein holt überarbeitete Pläne hervor – die Autos sollen demnach unter der Bahn durchfahren. Von Carolin Oefner

Nicht tragbar und nicht zu bezahlen: Das Bahnhofsprojekt stößt auf wenig Gefallen bei den „Bürgerinteressen Stadt Senden“ (BiSS). Der Verein sagte sich bei einem Pressegespräch von dem ambitionierten Projekt los. Wie berichtet, werden der Umbau des Bahnhofsareals und der Bau der Fußgängerunterführung um ein Vielfaches teurer. Aktueller Stand sind 14,6 Millionen, bis zu 17 Millionen Euro sind nicht unwahrscheinlich. „Das ist für Senden finanziell nicht tragbar“, sagte Fraktionsvorsitzender Yusuf Cinici.

Und Vereinsvorsitzender Dietmar Roschkar setzte hinzu: Wenn es so weit komme und Senden Schulden in enormer Höhe zurückzahlen müsse, „kann man alles zumachen: Schwimmbad, Eislaufanlage und das Rathaus vermieten“.

Bahnhofsprojekt wird massiv teurer

Die Kosten für das Bahnhofsprojekt haben sich derart verteuert, weil es Probleme beim Tunnelbau gibt (wir berichteten). Der Untergrund ist größtenteils verunreinigt und muss entsorgt werden. Außerdem kommt in einem Meter Tiefe bereits das Grundwasser zum Vorschein – der Boden ist instabil, die Unterführung muss deswegen langwierig und kostenintensiv eingebaut werden. Dennoch haben die Stadträte in der vergangenen Sitzung einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung nach Einsparmöglichkeiten suchen soll und am 24. Oktober noch einmal diskutiert wird – auch die BiSS-Stadträte.

BiSS hat nun dennoch den Sinn des Projekts in seiner aktuellen Form infrage gestellt. In der derzeitigen Lage sei es ungewiss, ob der Landkreis sich an der Finanzierung beteilige – ob es nun wichtig für die Region ist oder nicht. „Die haben mit dem Nuxit genug zu tun“, sagte Roschkar. Und auch „die Bahn wird einen Teufel tun, sich zu beteiligen“, wenn die Stadt dem Unternehmen alles umsonst hinstelle. Zudem sei eine Unterführung zwischen Bahnhof und Stadtpark gerade für die dunkle Jahreszeit sinnlos. Da wolle niemand durch den Tunnel gehen, so der BiSS-Tenor. Das krampfhafte Festhalten“ an der Situation sei das Schlimme.

Die Autos sollen unter Gleisen durchfahren

Der Verein schlägt stattdessen vor, die Bahngleise höher zu legen und die Ortsstraße darunter durch zu führen. So umgehe man das Grundwasser-Problem. Teile der Bruckner- und Bahnhofstraße müssten demzufolge auch tiefer gelegt werden. Die Zufahrt in die Hauptstraße will BiSS von Bahnhofsseite aus für Autos sperren und sie über den Blumenweg leiten. So hätten die Geschäfte immer noch ihre Kunden – doch die meisten Autofahrer parken nach Ansicht des Vereins ohnehin hinter den Schranken auf der Ortsstraße.

Die Leute könnten dann per Unterführung in die Innenstadt laufen, ohne an den Schranken zu warten. Denn diese seien in Zukunft noch länger zu. „Das sagt nur keiner“, sagt Cinici. Das Beste aus Sicht von BiSS: Freistaat und Bund würden zwei Drittel der Kosten übernehmen. Eine vergleichbare Verkehrsführung gibt es laut Anton Leger in Bad Hönningen am Rhein.