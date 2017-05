2017-05-18 11:00:00.0

Senden BiSS hat an Bürgermeister Bögge schwer zu knabbern

Die Unterstützung der Fraktion für Raphael Bögge hat sich verflüchtigt. Der Verein blickt bei der Mitgliederversammlung auf ein turbulentes Jahr zurück. Von Angela Häusler

Ein turbulentes Jahr hat der Verein „Bürgerinteressen Stadt Senden“ hinter sich: Dazu haben nach Angaben des Vorsitzenden Dietmar Roschkar unter anderem die Ambitionen des Bürgermeisters Raphael Bögge beigetragen, der BiSS-Fraktion beizutreten. Und Fraktionschef Yusuf Cinici kritisierte bei der Mitgliederversammlung, Bögge stifte Verwirrung, denn er sei „mal da und mal nicht“.

„Wie Bögge sein Amt führen würde, konnte vorher niemand wissen“, sagte Roschkar über den Sendener Verwaltungschef, der im Mai 2014 auch mit BiSS-Unterstützung ins Rathaus einzog. Die aber hat sich mittlerweile verflüchtigt.

Bögges Ansinnen, nach dem Hauskrach mit der CSU den Bürgerinteressen beizutreten, habe im vergangenen Herbst für Diskussionen im Verein gesorgt, berichtete Roschkar. Weil der Bürgermeister die Pläne schließlich aber doch „auf Eis gelegt“ habe, seien dazu keine weiteren Aktionen notwendig geworden. Im Moment höre man überall „Bögge hat keinen Bock mehr“, sagte Roschkar. „Und aus welchen Gründen man vier Monate pausieren möchte, ist unklar.“ Wie gestern berichtet, gibt der Rathauschef selbst wichtige familiäre Gründe an.

Mit neu eingestelltem Personal habe Bögge den Haushalt nun arg strapaziert, anstatt Defizite abzubauen, bemängelte Roschkar außerdem. Er kritisierte darüber hinaus die Bewirtung und Vermietung des Bürgerhauses, das nicht ausgelastet sei. Weiterhin ist das See- und Hallenbad ein wichtiges Thema für BiSS: Die Renovierung des Außenbeckens dürfte nicht nach hinten geschoben werden – sonst verliere man immer mehr Badegäste und das Betriebsdefizit werde größer.

Die BiSS-Stadtratsfraktion, sagte deren Vorsitzender Cinici in seinem Rückblick, habe „ein schwieriges Jahr hinter sich“. Etwa, weil der Bürgermeister seinen eigenen Haushalt abgelehnt habe und außer Planungen nichts passiert sei. „Wir schmeißen sehr viel Geld für Planungen raus“, sagte Cinici. Dazu habe sich gezeigt, dass im Rathaus in manchen Abteilungen zu viel, in anderen zu wenig Personal arbeite. Und derzeit herrsche im Rathaus Verwirrung: Weil Bögge mal da und mal nicht da sei, „wissen die Leute nicht, wer gerade zuständig ist“.

BiSS-Stadtrat und dritter Bürgermeister Anton Leger fügte hinzu: „Der Wahlkampf beginnt jetzt. Es gibt Menschen, die jetzt gerade schauen, wo sie unterkommen.“

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder des Vereins Dietmar Roschkar als Vorsitzenden. Seine Stellvertreterinnen sind nun Marina Seibel und Ulrike Straub. Rolf Rölle bleibt Kassenwart, Gabi Wölfli-Rebbe Schriftführerin. Beisitzer sind Yusuf Cinici, Tatjana Fischer, Anton Leger und Dirk Rebbe.