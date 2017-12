2017-12-10 16:59:00.0

Ulm Bild der Zerstörung an der Kreuzung Neue Straße/Frauenstraße

Was ein Audi-TT-Fahrer im Vollrausch mitten in Ulm anrichtet.

Im Suff sowie ungebremst und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung Neue Straße/ Frauenstraße raste am Samstagmorgen gegen 5.10 Uhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Audi TT. Noch in der Frauenstraße überholte er nach Polizeiangaben ein Streufahrzeug um dann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Kreuzung einzufahren. Dort kollidierte er frontal mit einem an einer roten Ampel stehenden Fiat einer 30 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall wurde der Fiat weggeschleudert und prallte gegen ein Friseurgeschäft. Der Audi raste über eine Verkehrsinsel, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen ein fahrendes Streufahrzeug, bevor er an dem Gebäude einer Firma für Zeitarbeit in der Donaustraße zum Stillstand kam. Da der 25-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde an der Unfallstelle sein Führerschein beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und sein Beifahrer, sowie die Fahrerin des Fiat leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf etwa 50000 Euro geschätzt. (az)