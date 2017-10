2017-10-16 10:00:00.0

Senden Blech & Co. begeistern bei Benefizkonzert im Bürgerhaus

Zum Auftakt der Sendener Bläsertage beweist die Kapelle um Toni Müller, dass sie zu Recht zur europäischen Spitze beim böhmisch-mährischen Stil zählt. Von Wilhelm Schmid

Schon der Titel des Programms machte deutlich, was die Egerländer-Formation Blech & Co. bei ihrem Benefizkonzert am Samstag im Bürgerhaus unter Beweis stellen wollte: „So schön klingt Blasmusik!“ lautete das Motto zur Eröffnung der Sendener Bläsertage – und die Fangemeinde war zahlreich erschienen.

Kapellmeister Toni Müller und sein Ensemble waren ohne Gage und bei freiem Eintritt aufgetreten, um den Spendenerlös des Abends für die Sendener Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes zur Verfügung zu stellen. Diese ist derzeit dabei, einen gespendeten Wohnwagen zu einer mobilen Wachstation umzubauen, um damit ihren ehrenamtlichen Dienst bei Veranstaltungen aller Art noch qualifizierter ausüben zu können. So ging es flott in ein gut zweieinhalbstündiges Programm, an dem das Publikum seine helle Freude hatte.

ANZEIGE

Die Vortragsfolge war breit gefächert und hatte den Freunden der böhmisch-mährischen Blasmusik allerlei Virtuoses, Unterhaltsames und Lyrisches zu bieten. Dazu kommt, dass Blech & Co. zur europäischen Königsklasse gehört. Die Kapelle ist amtierender Vize-Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik, vor wenigen Jahren gewannen die Musiker sogar den Europameister-Titel. So bekamen die Zuhörer die altbekannten „Schlager“ von Ernst Mosch und seinen „Egerländer Musikanten“ präsentiert, wie etwa die Polka „Lebensfreude“, die unverwüstliche „Rosamunde“ oder den „Astronautenmarsch“, mit denen der Altmeister der böhmischen Blasmusik die Kompositionen von Jaromir Vejvoda, Jaroslav Skabrada und Josef Ullrich, um nur einige zu nennen, zu Welterfolgen gemacht hatte.

Aber auch Titel wie „Egerländer Sterne“, „Böhmische Liebe“, „Kreuz des Südens“ oder „Von Freund zu Freund“, alle erst in den vergangenen Jahren entstanden, unterhielten das Publikum. Marianne Zach und Wolfgang Allstätter brachten mit ihren Gesangsvorträgen erfolgreich Abwechslung ins Programm. Dabei reichte die Bandbreite von Altbekanntem bis zum Bereich Musical („Ich gehör nur mir“), Film („Gabriellas Sång“) und hin zu Schlagern von Udo Jürgens oder Rainhard Fendrich.

Diverse Instrumentalsoli setzten dem Abend allerdings die Krone auf. Dazu zählten ein „Rumänischer Tanz“ auf der Tuba, der „Hummelflug“ mit der Posaune, „What a Wonderful World“ mit der Trompete und nicht zuletzt das berühmte Klarinettenduo vom „Gesang der Lerche“, um nur einige Beispiele zu nennen. Für den begeisterten Applaus erhielt das Publikum nach jedem dieser Programmbeiträge ein Da Capo als Zugabe.

Sowohl in den Soli als auch bei den Vorträgen des gesamten Orchesters zeigten sich die Akteure um Toni Müller als echte Könner ihres Faches, die ihre überregionalen Auszeichnungen sehr wohl verdient haben. Zum Dank für den anhaltend-begeisterten Applaus gab es nach dem offiziellen Ende des Programms die Jaroslav-Prochazka-Polka „Gute Nacht“ und den irischen Folksong „You raise me up“.

So bleibt nur zu hoffen, dass das Publikum seine Begeisterung auch durch die Höhe der Spenden zum Ausdruck brachte und die Spendenkörbchen der BRK-Bereitschaft beim Verlassen des Konzertsaales reich gefüllt wurden. Was allerdings verwundert: Bis auf Verena Saur vom Kulturamt war kein offizieller Repräsentant der Stadt Senden im Saal. Die eigens dafür freigehaltenen Plätze in Reihe eins blieben leer.