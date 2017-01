2017-01-06 21:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm/Ulm Blechschäden und Verletzte auf glatten Straßen

Sturmtief „Axel“ sorgt im Kreis Neu-Ulm und rund um Ulm für etliche Unfälle.

Der Wintereinbruch mit Sturmtief „Axel“ hat viele Autofahrer in der Region kalt erwischt. Es gab etliche Unfälle mit Blechschäden und mehreren Verletzten.

Auf der A7 zwischen Nersingen und Hittistetten kam am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und krachte gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Die linke Spur in südlicher Richtung war zeitweise gesperrt. Mehrere Unfälle gab es auch im südlichen Landkreis Neu-Ulm.Ein 40-Jähriger fuhr in den frühen Morgenstunden mit seinem Opel auf der Staatsstraße von Osterberg in Richtung Babenhausen. Der Wagen kam von der Straße ab, streifte einen Baum und blieb im Graben liegen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag war ein 24-Jähriger mit seinem Kleintransporter von Illertissen in Richtung Obenhausen unterwegs. Aufgrund der nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet der Fahrer des Fiats laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines BMW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der BMW kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen, der Fiat landete mit dem Heck auf der Leitplanke. Aufgrund der komplizierten Bergung des Fiats durch ein Abschleppunternehmen musste die Staatsstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehr als 20000 Euro. Gegen Mittag kam ein 23-Jähriger auf dem Tiefenbacher Weg in Illertissen nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Das Polizeipräsidium Ulm zählte bis zum frühen Donnerstagmorgen bei 48 Unfällen auf Glätte insgesamt eine schwer und vier leicht verletzte Personen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 110000 Euro. In Ulm stürzte ein 91-jähriges Ehepaar gegen 17.30 Uhr auf dem Bahnhofsteg. Die beiden verletzten sich bei dem Sturz leicht und mussten zum Arzt. Die Polizei sorgte anschließend dafür, dass der Steg vom Eis befreit wird. Im Kelternweg wich eine 30-Jährige gegen 20.30 Uhr einer Katze aus. Bei Schnee verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und rutschte gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurden laut Polizei weder die Katze noch die Fahrerin.

Im Alb-Donau-Kreis zog sich eine 38-Jährige am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zu. Sie rutschte kurz nach 7 Uhr bei Nerenstetten von der Straße. Ihr Dacia rollte eine knapp fünf Meter tiefe Böschung runter. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Auto entstand Schaden von etwa 6000 Euro. In Erbach verursachte ein 53-Jähriger Schaden von etwa 10000 Euro. Er schleuderte bei eisglatter Fahrbahn in der Rißtissener Straße in den Gegenverkehr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Etwa 42000 Euro Schaden bei elf Unfällen lautete die Bilanz der Polizei bis Donnerstag im Alb-Donau-Kreis. Etliche Schnee- und Glatteis-Unfälle gab es außerdem in den Kreisen Biberach und Göppingen. (mru)