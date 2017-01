2017-01-12 15:04:00.0

Ulm Blutige Begegnung am Schwörmontag

Ein Zusammentreffen in Ulm endete beinahe tödlich. 26-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Von Michael Peter Bluhm

Spaß haben wollte ein 26-jähriger Inder und fuhr voriges Jahr von Ehingen nach Ulm, um den Schwörmontag zu erleben. Diesen Trip hätte der Mann um ein Haar mit seinem Leben bezahlt. Am 18. Juli kurz nach 20 Uhr wurde er in der Hirschstraße von einem ihm unbekannten Landsmann mit einem Taschenmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Buchstäblich in letzter Minute konnte er durch eine Notoperation im Bundeswehrkrankenhaus gerettet werden. Bis heute leidet er unter den Folgen der Attacke. Seit Mittwoch muss sich das Schwurgericht Ulm mit dem mysteriösen Fall beschäftigen und versucht in einer umfangreichen Beweisaufnahme die Hintergründe der Tat zu klären. Angeklagt ist ein ebenfalls 26 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

Fakt ist, dass der Angeklagte sich am Tattag einer dreiköpfigen Gruppe von Landsleuten näherte, von denen er zwei kannte. Laut Anklage kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung wegen einer angeblich nicht bezahlten Rechnung in einem Pizzaservice in Ulm, die damit endete, dass der Angeklagte ausgerechnet dem ihm völlig unbekannten Mann eine Ohrfeige verpasste und danach aus seiner rechten Hosentasche ein Messer zückte und mit voller Wucht zustach. Die Klinge bohrte sich zwölf Zentimeter in den Bauch und verletzte die Leber. Nach der Bluttat flüchtete der Messerstecher. Einer der Tatzeugen nahm die Verfolgung auf, brach sie jedoch ab, als er mit dem blutigen Messer bedroht wurde. Wenig später wurde der Täter von der alarmierten Polizei gefasst, während sein Opfer im Krankenhaus mit dem Tode rang.

„Er hat mein Leben kaputtgemacht“, sagte der Geschädigte im Zeugenstand und berichtete über die dauerhaften Schmerzen als Folgeerscheinung des Messerstiches. Einer Arbeit geht er derzeit nicht nach und er fragt sich immer wieder nach dem Motiv dieser Tat. Eine schlüssige Antwort bekam er am ersten Verhandlungstag nicht, denn der Angeklagte lieferte eine Version des Vorfalls ab, die den Tatzeugenaussagen widerspricht. So habe er durch Zufall seine Landsleute in der Hirschstraße getroffen und sich sofort von ihnen bedroht gefühlt. „Sie haben mit den Händen vor mir herum gefuchtelt, sodass ich Angst bekomme habe.“ Die Augen des ihm unbekannten Mannes, auf den er wenig später einstach, seien „ganz rot vor Wut“ gewesen. Als die Landsleute dann die Fäuste geballt hätten, habe er reflexhaft sein Taschenmesser gezogen. „Und auf einmal steckte die Klinge in seiner Brust. Mir war schwarz vor den Augen. Ich kam mir schuldig vor“, sagte der Angeklagte vor Gericht und schilderte, wie er geflohen sei. Einen Verfolger habe er nicht bemerkt.

Aus der Untersuchungshaft heraus hat der 26-Jährige seinem Opfer einen Brief geschrieben, in dem er ausdrückt, dass er die Tat bereue und es ihm sehr leid tue. Der Verteidiger bot dem Opfer in der Verhandlung ein Schmerzensgeld an. Der Prozess wird am Mittwoch, 18. Januar, um 8.30 Uhr im Landgericht Ulm fortgesetzt.