2018-01-15 17:59:00.0

Ulm Blutrache am Baggersee

Im Fall der Erbacher Wasserleiche hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 46-jährigen Mann erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat dieser Tage gegen einen 46 Jahre alten Mann aus Göppingen Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm wegen Mordes erhoben.

Gegen Ende Mai vergangenen wurde in einem Erbacher Anglersee die Leiche eines 19 Jahre alt gewordenen und aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mannes gefunden. Die Ermittlungen ergaben nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass er mit einer Vielzahl an wuchtig geführten Schlägen mutmaßlich mit einem Hammer gegen den Kopf getötet wurde. Der Angeschuldigte soll dies zusammen mit einem bislang noch nicht gefassten Mittäter gemeinschaftlich ausgeführt haben. Dabei geht die Anklagebehörde nach sehr umfangreichen Ermittlungen, die auch in Südosteuropa geführt wurden, davon aus, dass es sich bei dem Mord um die Fortführung einer Blutrache handelt, die ihren Ursprung in einem im Jahr 2000 in Albanien begangenen Tötungsdelikt hat. Das 19-jährige Tatopfer war ein Neffe des damaligen Täters. Der nicht vorbestrafte Angeschuldigte bestreitet die Tat, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Er befindet sich seit Ende Juni 2017 in Untersuchungshaft.

ANZEIGE

Insbesondere im Norden Albaniens herrscht das Gewohnheitsrecht Kanun. Seit dem 15. Jahrhundert wurde der Kanun mündlich von Generation zu Generation weiter gegeben. Demnach haben Opfer von Gewalt das Recht, sich nach dem Prinzip „Wunde für Wunde“ zu rächen. Die Tötung von Blutsverwandten wird durch die Familie des Opfers gerächt. Eine Gewaltspirale entsteht, die sich oft jahrzehntelang dreht. Eine Art Krieg der Clans hat nach Angaben der albanischen Nichtregierungsorganisation NRC (Komitee der Nationalen Aussöhnung) seit 1990 knapp 10000 Albaner das Leben gekostet. Wie berichtet, hatten Zeugen an einem Montagabend Ende Mai vergangenen Jahres in einem Anglersee bei Erbach die Leiche entdeckt. Noch in derselben Nacht wurde sie aus dem Gewässer direkt neben einem Gewerbegebiet östlich von Erbach geborgen. Die Polizei ging schon damals davon aus, dass die Leiche schon einige Zeit im Wasser gelegen hat, bevor sie entdeckt wurde. Die Kriminalpolizei richtete daraufhin die Sonderkommission „See“ ein. Wie berichtet, hatte offenbar ein Angler die Leiche am Haken ohne es zu merken. Denn ein Angelhaken wurde der bei der Obduktion an der Leiche gefunden. Es handelte sich um einen Blinker, wie er für die Jagd auf Raubfische verwendet wird, auf Hecht, Forelle und Zander beispielsweise. (heo)