Senden Bögge fordert: Raus aus der Komfort-Zone

Sendens Bürgermeister Raphael Bögge hat große Pläne für die Illerstadt. Darüber spricht er ausführlich beim Jahresempfang. Zudem erhalten 17 Sportler Auszeichungen Von Angela Häusler

Voller Tatendrang hat sich Sendens Bürgermeister Raphael Bögge beim Jahresempfang der Stadt im Bürgerhaus präsentiert. „Wir müssen raus aus unseren Komfortzonen“, verkündete er am Samstag im Hinblick aufs Jahr 2018.

Gestaltungswillen und Engagement, davon werde die Illerstadt auch weiterhin profitieren, sagte der Rathauschef in seiner Ansprache vor etwa 250 Zuhörern. Senden müsse sich weiterentwickeln. Dazu sei es nötig, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen. Beispiel dafür sei die Neugestaltung des Bahnhofs, auf die sich die Verantwortlichen von Stadt und Bahn im November nach „intensivem Ringen“ doch noch geeinigt haben. Damit werde Senden in wenigen Jahren eine „moderne, barrierefreie Mobilitätsdrehscheibe“ sein, die der ganzen Region nütze. Jetzt gelte es, „den Weg der erfolgreichen Umsetzung zukunftsträchtiger Projekte“ fortzusetzen, fuhr Bögge fort, „ich und die Verwaltung verlassen dafür gerne unsere Komfortzone“.

Von den aktuellen Baumaßnahmen der Stadt stellte er die Erweiterung und Sanierung von Bildungseinrichtungen heraus: Die Kindergärten Witzighausen und Ay sowie den Aulabau an der Grundschule Wullenstetten, der in diesem Jahr beginnen und im Schuljahr 2019/20 fertig werden soll. Besonderes Lob äußerte er in Bezug auf die städtische Wirtschaftsschule und deren Lehrerkollegium. Mit der WiSS „können wir ein Juwel vorweisen“, formulierte Bögge, die Schülerzahl sei auf 152 angewachsen. Es stehe „außer Zweifel“, dass die Schule bedarfsgerecht ausgebaut werde und ihre Beteiligung am bayerischen Schulversuch „Wirtschaftsschule ab der Jahrgangsstufe 6“ weiterhin im Fokus stehe. Die Stadt investiere immerhin ein Fünftel ihres Haushaltsvolumens in die Bildung, ergänzte der Rathauschef.

Eine weitere Großbaustelle ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Isek das Bögge mit dem Stichwort „Agenda 2025“ verband. Dazu gehöre die Nutzung des Webereiareals etwa für Wohnungen, Kulureinrichtungen, Jugend, archäologisches Museum. Auch stehe die „Revitalisierung“ der Innenstadt auf dem Plan und Verbesserungen in den Ortsteilen, an deren Entwicklung die Bürger beteiligt werden. Viel vor hat Bögge auch in Sachen Verkehr, unter anderem Bau einer Osttangente, den bereits beschlossenen Kreisel an der Bachstraße und Arbeiten an der Berliner Straße.

Mehr Frieden und Stabilität in der Weltpolitik gehörten zu den Neujahrswünschen, die der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger äußerte. Ein „politisches Weihnachtsgeschenk“ sei für ihn die Einigung bezüglich des Sendener Bahnhofs gewesen. Wäre dieses Vorhaben gescheitert, wäre „auch die Illertalbahn und damit das gesamte Regio-S-Bahn-Konzept gescheitert“, sagte Freudenberger.

Über Auszeichnungen der Stadt für besondere Leistungen konnten sich am Samstag 17 Sendener freuen. Karl-Heinz Schaber wurde für sein mehr als 40-jähriges, ehrenamtliches Engagement im Tennisverein Senden geehrt, wo er unter anderem als Sportwart und Oberschiedsrichter fungierte. Zudem ist Schaber im Skiclub Senden aktiv und bereits seit 1994 Vorstandsmitglied. Auch übernahm er eine tragende Funktion in der Zusammenarbeit von Stadt und Vereinen beim Illermusikfestival und beim Bürgerfest.

Erst sechs und sieben Jahre alt sind Ina Dai und Lejla Sijaric, die auf der Bühne einen gelungenen musikalischen Auftritt hinlegten. Im tschechischen Klavierwettbewerb „Piano über Grenzen“ wurden sie Erste in der nationalen Runde und erreichten auf internationaler Ebene einen zweiten Platz. Mit den beiden freute sich Klavierlehrerin Inna Tashkalova von der Sendener Musikschule.

Ein ambitionierter Radsportler stand ebenfalls auf der Bühne: Felix Engelhardt. Der 17 Jahre alte Schüler ist Mitglied im C- und D-Kader des Bunds Deutscher Radfahrer und hat schon zahlreiche Preise eingeheimst, unter anderem den dritten Platz im Einzelzeitfahren bei den Deutschen Meisterschaften.

Auch ein ganzes Team erhielt eine Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen: Die Rhönradmannschaft des TV Senden-Ay mit Lea Gmeiner, Leonie Sauter, Annika Fischer, Nina Rupp, Alisha Bahcic, Cindy Reichl und Karolin Balzer erreichte 2014, 2015 und 2017 den bayerischen Meistertitel. Aktuell sind die Sportlerinnen auf Platz 5 der deutschen Meisterschaften und damit die zweitbeste Mannschaft in Süddeutschland. Als ihre Trainer und Kampfrichter wurden Cindy Reichl, Oliver Müller, Nadja Schwarz, Mareike Strobl und Balya Kanisch geehrt. Eine beeindruckende Rhönrad-Darbietung lieferte Lea Gmeiner am Schluss des Empfangs.