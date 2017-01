2017-01-01 20:02:00.0

Ulm/Landkreis Böller, Brände und Betrunkene

Der Jahreswechsel verlief laut Polizei zwar verhältnismäßig ruhig – Arbeit hatten die Beamten aber genug. Bei mehreren Feuern waren wahrscheinlich Silvesterkracher die Ursache,

Die Neujahrsnacht war eine kalte und vielerorts ziemlich neblige Nacht – aus Sicht der Sicherheitskräfte war sie aber auch eine verhältnismäßig ruhige. Das berichten einmütig die Polizeidienststellen in Ulm, Neu-Ulm und Weißenhorn. Doch tatenlos das neue Jahr begrüßen konnten die Beamten nicht: Dafür sorgten mehrere Brände – und natürlich der ein oder andere Feiernde, der zu tief ins Glas geschaut hatte.

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen feierten rund 800 Menschen auf dem Ulmer Münsterplatz den Jahreswechsel. Weniger als gedacht: In anderen Jahren waren es 2000 bis 3000. Zu größeren Problemen kam es nicht, wohl auch wegen der erhöhten Polizeipräsenz (wir berichteten), zu einigen Vorfällen aber schon. Bereits kurz vor Mitternacht wurde dort ein Mann leicht verletzt. Während er in der Menge stand, trafen ihn von weit oben die Reste einer Rakete am Kopf. Zudem hatten sich unter die Feiernden wohl auch Taschendiebe gemischt: Ein 15-Jähriger büßte so seinen Geldbeutel ein. Ebenfalls in der Innenstadt, aber in der Glöcklerstraße, wurde es gegen 6 Uhr einer 25-Jährigen zu bunt. Ein 19-Jähriger war ihr auf dem Heimweg gefolgt und hatte sie mit Worten umworben. Als der aus Gambia in Westafrika stammende Mann die Ulmerin umarmte, rief diese die Polizei.

ANZEIGE

Bereits gegen 18 Uhr bracht in der Biberacher Straße in Ulm ein Brand aus. Dort gingen gegen 18 Uhr auf einem Balkon Kleidung und Müll in Flammen auf. Diese griffen auf die Wohnung über. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist jedoch erheblich: Die Polizei schätzt ihn auf rund 100000 Euro. Die Ermittler fanden Hinweise darauf, dass jemand Böller auf den Balkon geworfen hatte. Am frühen Sonntag brannte in der Kramgasse eine Plastikfolie, die mehrere Säcke auf einer Palette zusammenhalten sollte. Hier entstand lediglich geringer Schaden. In Dornstadt musste die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr zu einem brennenden Altglascontainer ausrücken.

In Ehingen brannte kurz nach Mitternacht ein Auto. Der Wagen stand in einer Garage in der Murrengasse. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass Böller zu dem Brand geführt haben. Feuer gab es am frühen Sonntagmorgen auch in einem Haus in Laichingen. Dabei erlitten laut Polizei sechs Hausbewohner schwere, acht weitere leichte Rauchvergiftungen. Die Ursache des Brandes könnte nach Einschätzung der Polizei in einer unbeaufsichtigten Kerze zu suchen sein.

Gegen 23.30 Uhr kam es zu einem Feuer in der Auer Straße in Illertissen. Der Zimmerbrand im ersten Stock eines Zweifamilienhauses konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell gelöscht und so ein Übergreifen auf das restliche Anwesen verhindert werden. Während des Brandes waren keinen Personen im Anwesen. Der Sachschaden beläuft sich nach Einschätzung des Kriminaldauerdienstes Memmingen auf mindestens 20000 Euro. Nach ersten Ermittlungen liegen keine Erkenntnisse auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Eine kaputte Scheibe war offenbar die einzige schlimmere Folge der Silvesternacht in Weißenhorn. Laut Polizei zerbarst gegen 0.30 Uhr das Fenster der Fahrertür eines in der Zollstraße geparkten Autos. Der Grund war hier die Explosion eines Böllers in der Nähe des Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Sonst verzeichnet die Polizei aus der Fuggerstadt und Pfaffenhofen zwischen 3.30 und 5 Uhr mehrere Ruhestörungen, die gemeldet wurden. Ähnlich ruhig war es wohl im Bereich der Polizei Neu-Ulm: Die meldet aus der Silvesternacht lediglich eine zerstörte Heckscheibe in Nersingen und einige Alkoholsünder im Stadtgebiet.

Höher ging es da wohl in Langenau-Albeck. Dort gerieten kurz nach Mitternacht zwei Gruppen aneinander. Später beschuldigten sich die Personen gegenseitig, mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen aufeinander gezielt zu haben. Schließlich gingen Einzelne aus der Gruppe aufeinander los. Ein Mann musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Was genau passiert ist, muss die Polizei jetzt noch ermitteln.

Von weiteren Zwischenfällen aus der Region war zu Redaktionsschluss noch nichts bekannt. Gut möglich aber, dass manch ein Betroffener und manch ein Übeltäter erst seinen Rausch ausschlafen musste – während andere schon wieder arbeiteten. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch jedenfalls lobte beim Neujahrsempfang der Doppelstadt in Neu-Ulm nicht nur die Sicherheitskräfte für ihre Einsatzbereitschaft, sondern auch die fleißigen Mitarbeiter, die schon am frühen Morgen dafür sorgten, dass der Silvestermüll von den Straßen verschwindet. (az/mgo)