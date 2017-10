2017-10-15 07:00:00.0

Neu-Ulm Bruder von Mesale Tolu: "Aus Wut ist Hass geworden"

Die Angehörigen von Mesale Tolu bangen weiter um die in der Türkei inhaftierte Frau. Zumindest einer darf das Gefängnis verlassen. Von Ludger Möllers

Die Familie der in der Türkei inhaftierten deutschen Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu erwartet von der Bundesregierung mehr Engagement, um die Freilassung der aus Ulm stammenden Publizistin zu erreichen. Die Bundesrepublik müsse ihre gesamten Beziehungen zur Türkei überprüfen, sagte Hüseyin Tolu, der Bruder von Mesale Tolu. Seine Schwester sei eine "Geisel des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan": "Die deutsche Politik muss Antworten finden, wie sie meine Schwester aus dieser Haft befreit." Hüseyin Tolu sagte weiter, dass der zweijährige Sohn Mesale Tolus, Serkan, am Montag nach Deutschland gebracht werde. Der Junge hatte seit der Verhaftung seiner Mutter Ende April mit ihr im Istanbuler Frauengefängnis gelebt.

Am Mittwochabend hat das Gericht im türkischen Silivri entschieden, Mesale Tolu nicht aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Der 32-Jährigen werden Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und die Verbreitung terroristischer Propaganda vorgeworfen. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Der Prozess soll am 18. Dezember fortgesetzt werden. Bei den Prozessbeobachtern sitzt der Schock tief, dass Tolu weiter im Gefängnis bleiben muss und nicht bis zum nächsten Verhandlungstag auf freien Fuß kommt.

Deutsche Gefangene: Mesale Tolu, Peter Steudtner, Deniz Yücel

In der Türkei sind mindestens elf Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.



Die Inhaftierungen haben eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.



Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Deutschen - bislang ohne Erfolg.



Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder drei Gefangene:



Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.



Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.



Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein.



Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.



Peter Steudtner (45): Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht weitere Menschenrechtler wurden am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada festgenommen.



Steudtner sitzt im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Ihm wird nach Angaben seines Anwalts Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt. Steudtners Anwalt sagt, die Anklageschrift lese sich "wie ein schlechter Roman".



Deniz Yücel (44): Der Welt-Korrespondent stellte sich am 14. Februar der Polizei, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein, ohne dafür Belege zu präsentieren. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht vorgelegt.



Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).



Yücel hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er sitzt wie Steudtner im Gefängnis in Silivri.

Der Vater der Angeklagten, Ali Reza Tolu, hat den Prozess im Gerichtssaal verfolgt. Im Telefonat mit unserer fehlen dem 58-Jährigen zunächst die Worte. Die Situation fasst ihn emotional an. Dann beschreibt er, wie sich seine Tochter vor Gericht verteidigt hat: "Mesale hat sich gut geschlagen, tapfer, super." Auch die Verteidiger hätten schlüssig argumentiert – "doch leider ohne Erfolg". Er selbst werde in der Türkei bleiben, "bis meine Tochter wieder frei ist". Dagegen werde sein Enkelsohn, Serkan, schon am Montag nach Neu-Ulm zurückkehren und in der Familie von Hüuseyin Tolu leben: "Serkan wird im Dezember drei Jahre alt, er kann nicht im Gefängnis bleiben, dort ist es im Winter viel zu kalt."

Mesale Tolu steht in der Türkei vor Gericht

Ali Reza Tolu war am Mittwoch vor dem Gerichtsgebäude von türkischen Sicherheitskräften am Gespräch mit Journalisten gehindert worden. Ein Handgemenge schien zu drohen, der Vater zog empört ab. "Sehen Sie, was passiert ist", sagte er kurz danach vor dem Gerichtssaal. "Die wollen nicht, dass die Wahrheit gesagt wird. Der Polizist hat mir gesagt, wir nehmen dich fest. Ich habe ihm geantwortet: Soll ich vor Euch Angst haben? Ihr habt schon meine ganze Familie festgenommen."

"Auch mein Vater ist fix und fertig", bestätigt später am Abend Hüseyin Tolu, "unsere Familie ist am Ende ihrer Kräfte." Seit Ende April habe sich das Leben "komplett gedreht". Denn nicht nur Mesale Tolu sitzt in türkischer Haft. Auch ihr Mann Suat Corlu war im April festgenommen worden. Die Familie müsse die Anwaltskosten tragen, Gäste beherbergen, Reisen organisieren, zu Demonstrationen fahren und vieles mehr. Doch manchmal gehe es einfach nicht weiter: "Ich hatte heute Abend einen Termin bei Stern TV", sagt Hüseyin Tolu: "Ich saß schon im Zug nach Köln. Als ich aber hörte, dass Mesale im Knast bleiben muss, bin ich in Stuttgart ausgestiegen und zurückgefahren. Ich kann jetzt keine Fernseh-Interviews geben." Er werde aber den Kontakt zur Presse halten, Interviewanfragen weiter nachkommen: "Wir dürfen Mesale nicht vergessen - wie lange es auch dauert!" Hüseyin Tolu fügt hinzu: "Aus Wut ist Hass geworden."

Tolus zweijähriger Sohn Serkan lebte bisher im Gefängnis

Serkan, der kleine Sohn des inhaftierten Paars, wird jetzt in der Familie von Hüseyin Tolu aufwachsen, gemeinsam mit dessen ein- und sechsjährigen Kindern. Hüseyin Tolu hofft auf Unterstützung der Neu-Ulmer, beispielsweise weil seine Frau länger als geplant Erziehungsurlaub nehmen müsse: "Darüber würde ich gerne reden und bitte um praktische Solidarität."