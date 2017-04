2017-04-08 07:00:00.0

Nersingen/Landkreis Bub verursacht Brand

In Leibi ist ein leer stehendes Haus in Flammen aufgegangen. Jetzt hat die Polizei den Täter gefasst.

Im Fall einer fahrlässigen Brandstiftung, die sich am vergangenen Dienstagabend im Nersinger Ortsteil Leibi ereignet hat, hat die Polizei nun den Täter ermittelt. Dieser ist jünger als 14 Jahre und somit strafunmündig. Der Brand wurde am Dienstag um kurz nach 19 Uhr von einem Passanten entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der hintere Teil des seit Jahren unbewohnten Hauses bereits komplett in Flammen. Da sich in dem Haus noch Öltanks befanden, wurden sicherheitshalber weitere Feuerwehrkräfte nachalarmiert. Insgesamt waren die Feuerwehren aus Nersingen und Fahlheim mit 35 Mann im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach einer groben Schätzung auf rund 20000 Euro.

Am Brandort verdichteten sich laut Polizei die Hinweise darauf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Der Kriminaldauerdienst Memmingen und die Polizei Neu-Ulm übernahmen die Ermittlungen. Diese ergaben, dass Unbekannte bereits vor mehreren Wochen mehrere Sachbeschädigungen an dem Haus verübt hatten. Deshalb war vom Hauseigentümer auch eine Wildkamera an dem Gebäude angebracht worden.

Am Mittwochnachmittag, einen Tag nach dem Brand meldete sich ein Angehöriger des Eigentümers bei der Polizei. Er gab an, dass er auf der Kamera zwei Buben beobachten würde, die sich aktuell in unmittelbarer Nähe des abgebrannten Hauses aufhielten. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Mann die beiden bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Zuerst leugneten die beiden Buben die Tat. Dann gestand einer von ihnen sowohl die Sachbeschädigungen als auch, das Feuer gelegt zu haben. Er wurde seiner Mutter übergeben. Die Staatsanwaltschaft und das Jugendamt des Landkreises wurden ebenfalls informiert. Nach jetzigem Kenntnisstand hatte der junge Mann in dem Haus gezündelt, woraufhin sich ein außer Kontrolle geratener Brand entwickelte. (az)