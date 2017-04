2017-04-04 18:09:00.0

Ulm Buchhandlung Herwig macht dicht

Osiander kauft das Göppinger Unternehmen. Warum es für die Filiale am Münsterplatz keine Zukunft gibt.

Die Buchhandlung Osiander mit Sitz in Tübingen übernimmt zum 24. September diesen Jahres vier der fünf Buchhandlungen des Regionalfilialisten Herwig. Dies teilten beide Unternehmen am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Herwigs fünfte Buchhandlung in Ulm wird geschlossen, nachdem schon länger klar ist, dass der Mietvertrag dort ausläuft und man sich mit dem Vermieter nicht auf eine Verlängerung zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen einigen konnte. „Das ist sehr bedauerlich“, sagt Till Herwig. Die üblichen Mieten in stark frequentierten Geschäftslagen könnten von Buchhandlungen heute oftmals nicht mehr erwirtschaftet werden. Dies habe auch die Buchhandlung Thalia erfahren müssen, die den Standort auf der Hirschstraße schloss. Standort-Alternativen sei in den vergangenen Monaten von Herwig intensiv gesucht und geprüft worden. Dabei haben sich aber keine realistischen Optionen ergeben. „Es ist sehr schade, dass das nun alles zu Ende geht.“

Diese Entscheidung der Standort Ulm deshalb zu schließen, sei völlig unabhängig vom Verkauf der anderen Filialen an Osiander getroffen worden. Herwig steht laut Pressemitteilung wirtschaftlich und konzeptionell bestens da. Allerdings stellt Till Herwig fest: „Ich werde im nächsten Jahr 60 Jahre alt und das ist für einen Unternehmer ein Alter, in dem man sich nicht nur Gedanken machen sollte über die Nachfolge, man muss dafür auch Lösungen finden.“ Und nachdem sich die eigenen Kinder beruflich anders orientiert haben sei die Übergabe an ein gut aufgestelltes Unternehmen wie Osiander für alle Beteiligten die beste Lösung für die Zukunft.

Herwig beschäftigt etwa 80 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von zuletzt knapp acht Millionen Euro. In Ulm beschäftigt Herwig „gut zehn Mitarbeiter“, die alle Kündigungen erhielten. Für den Verlust ihres Arbeitsplatzes erhalten die Mitarbeiter einen sozialen Ausgleich.

Die Auszubildende werde ihre Ausbildung an einem anderen Standort beenden. Die Filiale Münsterplatz wurde 1986 eröffnet und ist 1000 Quadratmeter groß. 1997 wurde die Buchhandlung erweitert und aufwendig über drei Ebenen umgebaut. 2008 bekam die Ulmer Buchhandlung mit „Zweitausendeins“ einen Untermieter. Ob der Vermieter bereits einen Nachfolger hat, der bereit ist die geforderte Summe zu zahlen, ist offen. Mit dem Rückzug von Herwig wird Hugendubel mit seinem 2250-Quadratmeter-Geschäft in der Ulmer Fußgängerzone den Markt noch mehr dominieren. Ansonsten bleibt in Ulm/Neu-Ulm Thalia (Blautalcenter/Glacis-Galerie) sowie die Bücher-Spezialisten Jastram, Aegis, Eichhornund Schmiedel & Gruss in Neu-Ulm. (heo)