2018-02-05 06:00:00.0

Straß/Pfuhl Buchprojekt mit Kindergärten: Die Kleinen kommen ganz groß raus

Wie das erfolgreiche Projekt „Kinder malen für Kinder“ der Straßer Autorin Renate Hartwig funktioniert. Jetzt haben auch Buben und Mädchen in Pfuhl ihr Exemplar bekommen. Von Stefan Kümmritz

Kurz nach der Jahrtausendwende zog die frühere Sozialarbeiterin Renate Hartwig aus, den Kindern das Selbstbewusstsein zu lehren. Die in Straß lebende Autorin hatte damals die Idee für ein Buchprojekt mit dem Obertitel „Kinder malen für Kinder“. 2002 erschien ihr erstes, zusammen mit Kindergartenkindern und ihrem Mann Paul gestaltetes Buch „Der rote Traktor, der ans blaue Meer wollte“. Das Projekt der Frau, die damals mit Sachbüchern, insbesondere mit kritischen Werken über die Sekte Scientology, zur Bestseller-Autorin geworden war, wurde danach bundesweit und auch in Österreich, der Schweiz und in Südtirol zur Erfolgsgeschichte. Jahr für Jahr sind auch dank begeisterter Sponsoren neue Bücher dieser Art ohne kommerzielle Interessen entstanden.

Insgesamt haben sich laut Renate Hartwig schon über 10000 Buben und Mädchen aktiv an dem Projekt beteiligt, das nicht nur ein kreatives, sondern auch ein soziales ist. Am Freitag wurde den Kleinen des Bonhoeffer-Kindergartens Pfuhl ihr Buch „Karl der Bär – wer wagt, gewinnt“ übergeben. Zusammen mit Kindern einer Tageseinrichtung für Kinder in Ulm sowie vier weiteren Kindergärten respektive Kindertagesstätten in Heimertingen, Memmingen, Westerheim und Erisried hat Renate Hartwig den Inhalt des nunmehr schon 56. Buches dieser Reihe zusammengetragen und jetzt veröffentlicht. 257 Kinder haben mit Bildern ihren Beitrag geleistet.

„Eine frühere Kindergartenmama von uns kannte Renate Hartwig“, erzählt die Leiterin der Einrichtung in Pfuhl, Dorothee Kastner. „Wir erfuhren durch sie von dem Projekt und dachten, da könnten wir auch mitmachen. Im September vergangenen Jahres kamen Renate Hartwig und ihr Mann, der sich um das Layout und den Druck der Bücher kümmert, und stellten uns ihr Konzept vor.“ Zunächst wurde im Kindergarten mit den 25 Vorschulkindern die Geschichte von Karl dem Bären gelesen und dann durften die Buben und Mädchen erst einmal für sich und dann alle zusammen die Elemente für die Bilder entwerfen. Am Ende haben sie, wie die der anderen fünf beteiligten Einrichtungen, drei Seiten mit ihren Bildern gestaltet. Und von jedem der 25 Kinder ist mindestens ein Element dabei.

„Ich finde das Projekt grandios“, sagt Dorothee Kastner, „es ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Die Geschichte ist wunderbar, die Kreativität der Kinder wurde geweckt und die Kinder haben mitbekommen, wie ein Buch entsteht.“ Was der Schriftstellerin aus Straß besonders wichtig ist: Die Kleinen haben vermittelt bekommen, dass derjenige, der etwas wagt, auch etwas gewinnen kann. So sei es möglich, schon von klein auf mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Renate Hartwigs Motto, das in jedem Buch zu lesen ist, heißt: „Lasst die Kinder in ihrer Fantasie fliegen, und sie werden lernen, im Leben aufrecht zu gehen.“

In der Geschichte des neuen Buches geht es um den Bären Karl, der Autos liebt, aber auf dem Land wohnt und kaum welche zu sehen bekommt. Deshalb zieht er in die Stadt und wagt es, eine Tankstelle zu bauen. Tatsächlich kommen ganz viele Autos zu ihm. Dann entwickelt die Stadt den Plan, an der Stadtmauer einen großen Parkplatz zu bauen. Allerdings müssten die dort stehenden Bäume gefällt werden. Das ärgert Karl, denn er liebt nicht nur Autos, sondern auch Bäume. Ihm kommt die Idee, der nötige Parkplatz könnte auf dem brach liegenden Gelände hinter seiner Tankstelle errichtet werden. Er trägt sie der Stadtverwaltung vor und dort sind alle von der Idee begeistert und setzen sie in die Tat um.

Begeistert waren am Freitag auch die Kleinen in Pfuhl, als sie ihr Buch mit ihrem Namen und einer persönlichen Widmung der Autorin bekamen. Wie immer wurden die Bände, die im Handel nicht erhältlich sind, verschenkt. Möglich ist dies durch Unternehmen, die das Projekt unterstützen. Dass nicht Erwachsene, sondern Kinder das Buch mitgestalten, hat für Renate Hartwig einen guten Grund: „Kinder haben eine ganz andere Wahrnehmung.“ Ihre Vision ist es, in einer globalisierten Welt dafür zu sorgen, dass aus selbstsicheren Kindern mutige, verantwortliche Erwachsene werden.