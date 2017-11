2017-11-29 07:00:00.0

Roggenburg Buden und Besinnlichkeit locken ans Kloster

Fast 60 Stände präsentieren eine Auswahl an Geschenkideen und Kulinarischem auf dem Roggenburger Weihnachtsmarkt. Es gibt auch wieder Plätzchen für den guten Zweck.

Handgefertigter Weihnachtsschmuck, kreative Geschenkideen, Wildbret- und Weihnachtsbaumverkauf, dazu Plätzchen für den guten Zweck sowie ein buntes Programm: Der Weihnachtsmarkt am Kloster Roggenburg zählt zu den Höhepunkten der Adventszeit im Landkreis Neu-Ulm. An die 60 Aussteller aus der Umgebung zeigen nach Angaben der Gemeinde am Wochenende ihre Auswahl an festlich geschmückten Ständen im Prälatenhof und in der Turnhalle.

Feierlich eröffnet wird der Markt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr mit der Musikkapelle Biberach und dem Besuch des Nikolauses samt seiner Engelsschar. Schon von 16.30 Uhr an laden die Stände zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Auch diesmal verkauft unsere Zeitung gleich am Freitag wieder Plätzchen für den guten Zweck, die Mitglieder der Landfrauen und des Frauenbunds selbst gebacken haben. Wie in den Vorjahren geht der Erlös an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Wie am Vortag ist auch am Samstag der Markt von 16.30 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Wer nach Bratwurst, Glühwein und Geschenkesuche am ersten Adventssonntag etwas Ablenkung vom Trubel braucht, sollte ab 16 Uhr die Klosterkirche aufsuchen. Dort veranstaltet der Prämonstratenserorden wieder das „Lightfever“. In der nur von Kerzen beleuchteten Klosterkirche können Besucher dem Allerheiligsten ein Licht entzünden und bei Musik und Gesang verweilen. Priester werden auch für Beichten, Gespräche oder einen Einzelsegen zur Verfügung stehen. Bis 18 Uhr spielt die Band „Gloryfight“, danach lässt Prior Stefan Kling an der Orgel meditative Stücke erklingen. Um 18.30 Uhr findet zum Abschluss ein Abendlob mit Segen statt.

Für die Besucher hat die Gemeinde Roggenburg noch einen wichtigen Hinweis: Autofahrer werden gebeten, den neu geschaffenen Parkplatz am südlichen Ortsrand von Roggenburg anzusteuern. Dort stehen etwa 300 Stellplätze zur Verfügung. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat das Landratsamt Neu-Ulm für die Hauptstraße ein absolutes Halteverbot in beide Fahrtrichtungen angeordnet. (az)