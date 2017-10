2017-10-07 17:00:00.0

Senden Bürger aus Ay klagen über Raserei

Der Kreisverkehr an der Kapelle gilt als kritische Stelle. Auch die allgemeine Parkplatznot im Stadtteil war ein Thema auf der Bürgerversammlung. Von Angela Häusler

Viele Fragen in Sachen Straßenverkehr hatten die ungefähr 60 Zuhörern auf der Bürgerversammlung im Sendener Stadtteil Ay an Bürgermeister Raphael Bögge. Zu hohe Geschwindigkeit in der Hauptstraße, die zur „Rennstrecke“ geworden sei – das bemängelten mehrere Anwohner am Donnerstagabend in der Turn- und Festhalle.

Immer wieder ist das Fahrtempo ein Kritikpunkt für die Ayer Bürger, ebenso ist der Kreisel an der Kapelle vielen ein Ärgernis. „Unglaublich, dass da noch nichts passiert ist“, sagte ein Redner. Aus und in Richtung Illerkirchberg rasen die Fahrer seiner Beobachtung nach meist ungebremst durch den Kreisel hindurch. Auch auf Höhe des Altenheims Haus Konrad werde unverantwortlich schnell gefahren – dort sollte, wie vor der Ayer Grundschule, Tempo 30 gelten, sagte ein Anwohner.

Am Kreisel könne die Stadt wenig tun, sagte der Bürgermeister. Dort sei das Staatliche Bauamt Krumbach zuständig. Die Verwaltung werde aber mehr Geschwindigkeitskontrollen anregen. Vom Tempolimit vor dem Altenheim hielt Bögge wenig. Abbremsen und anschließendes Beschleunigen wäre der Effekt, das sorge wiederum für mehr Verkehrslärm, meinte Bögge. Und leider sei es in Bayern auch nicht erlaubt, stationäre Blitzeranlagen zu installieren. Wegen der beklagten Schlaglöcher im Straßenbelag habe die Stadt in Krumbach bereits ein Sanierungskonzept angemahnt.

Die Parksituation in der Wiesentalstraße sei „sehr schlimm“, beschwerte sich ein anderer Redner: „Nach 16 Uhr kriegt man keinen Parkplatz mehr.“ Zusätzlich zu den Anwohnern stünden noch Autos von Gewerbetreibenden und Mitarbeitern dort. Das Stellplatz-Problem bestehe in der ganzen Stadt, entgegnete der Bürgermeister, es gebe heute mehr Autos pro Haushalt, daher jetzt auch eine neue Stellplatz-Satzung. Für mehr Plätze in bestehenden Wohngebieten brauche es aber zusätzliche Grundstücke, daher könne er bezüglich des Wiesentals nichts versprechen.

An dem in Arbeit befindlichen Gutachten zur Webereihalle störte sich ein anderer Ayer. Jeder, der das Gelände und die Gebäude kenne, wisse: „Bis aufs Kraftwerk kann man das alles wegreißen“. 70000 Euro für ein Gutachten auszugeben, sei also nicht nötig. Bögge widersprach: Das Landesdenkmalamt fordere das Gutachten, und „einfach so einreißen können wir die Halle nicht“. Denn die Denkmalschützer wollten den historischen Bau erhalten sehen, was Bögges Einschätzung nach „sehr, sehr schwierig“ wäre. Zudem erläuterte Bögge, dass auf dem Gelände jetzt auch ein neuer Kindergarten mit fünf Gruppen plus vier Krippengruppen geplant sei. Für das gesamte Weberei-Areal brauche es ein Konzept, dazu werde es einen Wettbewerb geben. Auch im Ayer Kindergarten gab es Zuwachs: Er wurde im eine neue Gruppe auf 141 Plätze aufgestockt. Da zeige sich, wie richtig die Ayer vor Jahren lagen, als sie per Bürgerentscheid den Erhalt der eigenen Grundschule im Ortsteil durchsetzten, merkte ein Bürger an.

Und: Am neu eröffneten Spielplatz beim Bürgerhaus müsse die Stadt „nachsteuern“, sagte Bögge. Dort müsse mehr Sauberkeit herrschen und es dürfe nicht sein, dass dort Flaschen und Müll herumliegen. Mit Polizei, Sicherheitswacht und aufsuchender Jugendarbeit sei die Stadt dort jetzt aktiv.