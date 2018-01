2018-01-07 06:00:00.0

Neu-Ulm/Landkreis Bürger können illegale Waffen abgeben

Die Waffenbehörde des Neu-Ulmer Landratsamts hat während einer Waffenamnestie bis Juli einen Abholservice eingerichtet. Warum dieser bislang kaum genutzt wurde. Von Ariane Attrodt

Pistolen, Gewehre, Butterfly-Messer, Schlagringe, Wurfsterne: Derzeit können Bürger illegale – also nicht gemeldete – Waffen sowie Munition kostenlos und straffrei bei der Waffenbehörde des Neu-Ulmer Landratsamts abgeben. Wolfgang Höppler, Leiter des Fachbereichs „Sicherheitsrecht“ im Landratsamt Neu-Ulm, appelliert deshalb an alle Betroffenen: „Machen Sie von dieser Amnestie-Regelung Gebrauch!“ Diese stelle die einfachste Möglichkeit dar, sich von illegalen Waffen zu trennen, ohne selbst unangenehme Folgen befürchten zu müssen. Sie gilt bis 1. Juli. Bislang – die Amnestie begann Ende November – sind der Behörde zwei Pistolen übergeben worden. In beiden Fällen seien die Waffen auf dem Dachboden gefunden worden.

Möglich macht die Abgabe eine Änderung des Waffengesetzes, die auch diese zeitlich befristete Amnestie-Regelung für unberechtigte Besitzer umfasst. Zu den illegalen Waffen zählen übrigens nicht nur Schusswaffen, sondern auch verbotene Gegenstände wie Butterfly-Messer, Schlagringe, Wurfsterne, Fallmesser, Stahlruten und Munition.

Die zuständige hiesige Behörde holt die Waffen bei den Bürgern vor Ort ab. Es sei zwar grundsätzlich möglich, diesen während der Amnestiezeit in einem geschlossenen Behältnis zu transportieren, so Höppler, aber: „Wir wollen nicht, dass die Leute mit Waffen durch die Gegend fahren.“ Außerdem könnte die Angelegenheit kompliziert werden, falls man in eine Polizeikontrolle komme. Höppler betont: „Der Abholservice ist für die Bürger einfacher und sicherer.“ Zudem sei das Verfahren kostenlos – und unbürokratisch. „Wir holen die Waffe ab und dann ist die Sache erledigt.“ Die eingesammelten Waffen landen am Ende beim Landeskriminalamt – und werden dort vernichtet.

Bereits im Jahre 2009 gab es nach dem Amoklauf von Winnenden eine solche Amnestie. Damals waren 75 illegale Waffen beim Landratsamt Neu-Ulm „abgegeben“ worden. Es waren nicht nur Pistolen, sondern eine „bunte Mischung“, so Höppler. Er spricht von ganz unterschiedlichen Fällen: So gibt es „Altbesitzer“, die die Waffe gekauft hatten, bevor in den 70er Jahren das Gesetz vorschrieb, dass man sie anmelden muss. „Das haben manche danach nicht gemacht – und da ist natürlich die Schwierigkeit, wie man die Waffe wieder losbekommt.“ Höpplers Einschätzung nach ist die geringe Rückmeldung bei der jetzigen Amnestie auf die große Resonanz 2009 zurückzuführen. „Die Leute haben schon reinen Tisch gemacht.“

Legale, also angemeldete Waffen, können immer abgegeben werden. Das ist laut Höppler beispielsweise in Folge von 2008 öfter passiert: Damals wurde vorgeschrieben, dass Waffen und Munition getrennt in speziellen Schränken aufbewahrt werden müssen – und die sind nicht gerade billig. Wer außerdem eine Pistole oder anderes im geerbten Haus im Keller oder auf dem Dachboden findet, ist verpflichtet, das sofort zu melden. „Wenn ich sie nicht abgebe, wird sie illegal“, betont Höppler und verweist auf die „dramatischen Folgen“.

Seit 2008 seien über 1000 Waffen und knapp eine Tonne Munition an die hiesige Waffenbehörde übergeben worden.

Kontakt: Termine für die Abholung der Waffen können unter den Telefonnummern 0731/7040-4504 oder -4505 vereinbart werden.