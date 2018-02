2018-02-02 06:02:00.0

Ausstellung in Neu-Ulm Bunte und duftende Orchideen-Welt

Zum 19. Mal findet im Edwin-Scharff-Haus eine Ausstellung der exotischen Blumen statt. Wie sich die Fachleute vorbereiten und was die Besucher am Wochenende erwartet. Von Carolin Oefner

Der Duft der Orchideen erfüllt die Räume, ihre warmen Farben erinnern an den Sommer. Man riecht die Blumen lange, bevor sie zu sehen sind. Kein Wunder, denn es ist eine Vielzahl an Pflanzen, die das Wochenende im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm verbringen. Dort finden vom heutigen Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Februar, wieder die Orchideentage statt.

Zum 19. Mal bauen Gärtner und Hobby-Pflanzenliebhaber ihre Ausstellungsflächen auf. Dort stehen Baumstämme aus Kork, an die die farbenprächtigen Pflanzen drapiert werden. Orchideen wachsen je nach Art, in der Erde, auf Stein oder Felsen oder auf Bäumen, erklärt Bernd Treder, Präsident der Deutschen Orchideengesellschaft (DOG). Einige Aussteller arbeiten mit kleinen Wasserläufen, mit Möbeln oder anderen Dekorationen, um die Orchideen entsprechend in Szene zu setzen. Einen Tag vor der Eröffnung herrscht noch eifriger Trubel in den Ausstellungsräumen des Edwin-Scharff-Hauses. Die Aussteller bauen den Tag über auf, zuvor sind sie aus ganz Deutschland verteilt angereist – im Gepäck zahlreiche Orchideen verschiedener Arten.

Mehr als 10.000 Besucher erwartet

Die Orchideentage finden alle zwei Jahre in Neu-Ulm statt. Sie sind in der Region beliebt, sagt Manfred Weise, Geschäftsführer Edwin-Scharff-Haus. Die Veranstalter rechnen auch dieses Jahr wieder mit mehr als 10000 Besuchern, die sich in diesen eher dunklen Wintertagen ein wenig wie im Sommer fühlen möchten. Neu-Ulms Orchideenausstellung ist die größte in Deutschland und unter den Top fünf in Europa, berichtet DOG-Präsident Treder.

Dieses Jahr stellen insgesamt 45 Fachleute aus, darunter Gärtner und Liebhaber-Gruppen. Neben der Ausstellung, die sich im oberen Teil des Edwin-Scharff-Hauses befindet, können Besucher auch Orchideen erwerben. Die Verkaufsstände sind im Erdgeschoss aufgebaut, dort gibt es zudem allerlei Zubehör. Denn je nach Art wachsen Orchideen an verschiedenen Orten und benötigen unterschiedliche Böden, sagt Treder. „Man muss ihren heimatlichen Standort zu Hause nachahmen“, sagt er.

Die Orchideen-Gesellschaft sucht Nachwuchs

Wer sich mehr für die faszinierenden Blumen interessiert, kann der Deutschen Orchideen-Gesellschaft beitreten. In der Ausstellung präsentiert sich der Verein mit einem Stand. Die örtlichen Orchideenfreunde – in der Region die Gruppe Donau-Iller – treffen sich einmal im Monat und tauschen sich aus. „Dort lernt man am meisten über die Pflanzen, von den alten Hasen“, sagt der DOG-Präsident. Und gibt gleich ein paar Tipps: Die Orchidee sollte etwa nie über einer Heizung stehen. Wenn die Pflanze nicht blühen mag, könne man sie in kältere Räume stellen und wieder ins Warme – dann blühe sie.

Die Orchideen-Ausstellung dauert drei Tage. Eröffnet wird sie am Freitag, 2. Februar, um 11 Uhr von Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Dann tauft auch Sigrid Czisch, Ehefrau des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch, eine neue Züchtung. Um 14 Uhr gibt es einen Vortrag zum Thema „Auf der Suche nach Maxillarien zum Naturstandort“ und um 15 Uhr zu „Das Sexualleben der Orchideen“. Geöffnet ist Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag bis 17 Uhr. Neben den Orchideen gibt es eine Sonderschau rund um Kosmetik und das Kasperletheater „Schlabbergosch“ für Kinder, das Samstag um 14 und 16 Uhr und Sonntag um 11 und 14 Uhr aufgeführt wird.