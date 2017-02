2017-02-01 09:00:00.0

Landkreis Burger oder Brokkoli? Schulkantinen sollen auf Prüfstand

Die SPD-Fraktion im Kreistag will wissen, wie sich Schüler ernähren. Zudem sollen Eltern finanziell entlastet werden – doch das wird schwierig.

Zur Pause eine Leberkässemmel und Cola, mittags eine Pizzaschnitte und zum Dessert einen Schokoriegel. Oder war es doch ein Vollkornbrot mit Fetaaufstrich, ein Apfel und eine Flasche Wasser? Wie ernähren sich die Schüler im Landkreis Neu-Ulm? Dieser Frage will die SPD-Fraktion im Kreistag nachgehen und hat einen entsprechenden Antrag an Landrat Thorsten Freudenberger geschickt. Demnach sollen sämtliche Essensangebote an Schulen des Landkreises auf den Prüfstand.

„Die Bildungsregion Neu-Ulm steht für einen hohen Standard der Bildungsinfrastruktur im Landkreis. Dies sollte auch bei der Essensversorgung der Schüler im Landkreis gelten“, heißt es in dem von den Kreisräten Ulrich Schäufele, Josef Zintl und Stefanie Steinle unterzeichneten Schreiben: „Unser Ziel ist es, in Abstimmung mit der jeweiligen Schulfamilie, die Essensversorgung an den Schulen systematisch zu verbessern.“

ANZEIGE

Zu einem guten Bildungsangebot gehöre laut SPD auch eine „gute und gesunde Essensversorgung“, zumal immer mehr Schüler in Zeiten von Ganztagesangeboten auf eine Versorgung direkt an der Schule angewiesen seien. Diese müsse sich nach Ansicht der Sozialdemokraten „nicht durch das reine Angebot, sondern auch durch eine gute Qualität des Essens sowie eine regelmäßige Anpassung an die Bedürfnisse der Schüler auszeichnen“.

Daher will die SPD nun eine Bestandsaufnahme für sämtliche Schulen, an denen der Landkreis Sachaufwandsträger ist – das sind insgesamt zwölf Gymnasien, Real-, Förder- und Berufsschulen. Dort soll unter anderem abgefragt werden, welche Essensangebote es an den Schulen gibt, was diese kosten, wie diese von den Schülern angenommen werden.

Wie Heiko Schleifer, Leiter des Fachbereichs Schule im Landratsamt, auf Nachfrage erklärte, wird diese Umfrage derzeit vorbereitet und das Ergebnis dann den Fraktionen vorgelegt. Welche Konsequenzen die politischen Entscheidungsträger daraus ziehen wollen, müsste dann diskutiert werden.

Eine klare Empfehlung gibt die Landkreisverwaltung den Kreisräten bei einem anderen schulischen Thema an die Hand, das die SPD aufgebracht hat: die Abschaffung des sogenannten Kopiergeldes. Jährlich zahlen Schüler und Eltern laut Schleifer insgesamt rund 87000 Euro dafür, dass Lehrer Arbeitsblätter, Schulaufgaben oder ähnliches kopieren. „Wir halten die Beteiligung der Schüler an diesem Aufwand, gerade in unserer Bildungsregion, für nicht zeitgemäß und auch nicht erforderlich“, erklärt die SPD. Die Belastung von Familien durch laufende Ausgaben im Zusammenhang mit Bildung und Schule sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Mit Kopierkosten, Taschenrechnern, Heften, Malkästen und Ähnlichem summierten sich die Ausgaben laut SPD-Rechnung jährlich auf 100 Euro und mehr pro Kind: „Für viele Eltern stellen diese Kosten eine echte Belastung dar.“

Die Sozialdemokraten fordern daher die Abschaffung des Kopiergeldes. Heiko Schleifer vom Landratsamt erwidert: „Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Kosten auf die Eltern umzulegen.“ Zudem stünden den Einnahmen von rund 87000 Euro Ausgaben in Höhe von rund 120000 Euro für Kopiergeräte, Toner und Wartung gegenüber. In der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 9. Februar soll darüber beraten werden. (bmi)