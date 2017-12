2017-12-13 07:00:00.0

Ulm Burger und Pasta statt Hemd und Hose

In Ulm belegen immer mehr Ketten wie Vapiano oder „Hans im Glück“ Einzelhandelsgeschäfte. Nicht nur der Sedelhöfe-Investor sieht Gastronomisierung als Chance. Von Oliver Helmstädter

An keinem anderen Ort in der Region wird der Handel im Wandel so offensichtlich wie am Münsterplatz 18: „Bücher entdecken“ steht noch über der ehemaligen Verkaufstelle der Buchhandlung Herwig, in der nun andere Relikte aus der Vergangenheit feil geboten werden: Schals und Tücher aus dem Hause Passigatti.

Der Neu-Ulmer Accessoires-Hersteller kapitulierte vor der Online-Konkurrenz und verkauft nun seine Reste in den Räumen, aus denen ein Buchhändler auszog, weil er die Miete nicht mehr zahlen konnte, die ein Burgerbrater bereit ist auf den Tisch zu legen: Im Frühjahr bezieht die Kette „Hans im Glück“ die Räumlichkeiten.

Eine typische Entwicklung in Innenstädten, die sich unter dem Druck der Internetkonkurrenz verändern. Denn die Mieten in bester Lage sind konstant oder steigen sogar, während die Erlöse des Einzelhandels sinken, wie Joef Röll, der Einzelhandelsexperte der Ulmer Industrie- und Handelskammer erklärt. Systemgastronomiebetriebe wie „Hans im Glück“ könnten durch die große Anzahl ihrer Filialen gewinnträchtiger arbeiten und somit höhere Mieten zahlen.

Ähnliches lässt sich auch in der Neuen Mitte beobachten: In ein Teil des ehemaligen Modehauses Honer zieht im kommenden Sommer die deutsche Italo-Kette Vapiano ein, die 180 Standorte in 31 Länder hat. Und wenige Meter weiter eröffnete im Mai der Ulmer Gastronom Eberhard Riedmüller mit dem Barfüßer, eine Gaststätten-Brauerei, die ähnlich funktioniert wie ein Systemgastronomiebetrieb.

Handelsexperte Röll glaubt nicht unbedingt, dass es einen Verdrängungswettbewerb geben wird. Denn ein größeres Angebot einer gefragten Branche verursache oft eine größere Nachfrage. Ulms Attraktivität für Kunden aus dem ländlichen Raum könnte so noch steigen. Denn während viele Gaststätten abseits der größeren Städte Probleme hätten, überhaupt einen Pächter zu finden, florieren Systemgastronomiebetriebe.

Auch Ulms Citymanager Henning Krone findet die Entwicklung nicht bedenklich. Denn Erlebnis sei ein Faktor den auswärtige Besucher bei einem Bummel durch Ulm noch mehr erwarten als früher. Und dazu gehörten nicht nur Magneten wie der Weihnachtsmarkt sondern auch bekannte Gastro-Marken wie Vapiano oder „Hans im Glück“. „Gastronomie ist für die Attraktivität einer Innenstadt inzwischen genauso wichtig wie der klassische Handel“, sagt Röll. Dies sei in allen Städten so.

Von einer „Gastronomisierung“ spricht Lothar Schubert, Geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments, der Firma, die derzeit das Einkaufsquartier Sedelhöfe am Ulmer Bahnhof baut. Das Bedürfnis der Kunden nach Kommunikation, reellen Begegnungen und gutem Auswärts-Essen wachse stetig. Neben einem McDonalds auf 700 Quadratmetern Mietfläche plant Schubert weitere Essensanbieter. Etwa im Vorkassenzonenbereich bei Dm und Edeka im Untergeschoss, als auch Flächen im Erdgeschoss. Gastronomie spiele eine wichtige Rolle. „Der Albert-Einstein-Platz soll ein Ort werden, wo man nicht nur eine kurze Pause vom Einkaufsbummel macht, sondern auch ein Glas Wein bei schönem Wetter nach Feierabend genießen kann“, sagt Schubert. Das Projekt solle zu einer weiteren Belebung der Innenstadt beitragen, und dass nicht nur tagsüber, sondern auch nach Ladenschluss. Viele Gastronomen hätten bereits Interesse signalisiert. Gerüchten zufolge, ist Starbucks dabei. Die Pressesprecherin der US-Kaffee-Kette antwortet auf Anfrage unserer Zeitung ausweichend: „Starbucks ist stets auf der Suche nach geeigneten Standorten.“ Neuigkeiten bezüglich einer Eröffnung in Ulm gebe es derzeit nicht. Ausschließen will Starbucks eine Ansiedlung in der Doppelstadt nicht. Das ist bei anderen Systemgastronomen nicht der Fall: Ketten wie Maredo oder Block House etwa, gehen grundsätzlich nur in Städte über 250000 Einwohner.