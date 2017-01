2017-01-12 10:59:00.0

Neu-Ulm CSU will den Takt vorgeben

Warum sich die Christsozialen in Neu-Ulm selbst loben und welche „dicken Bretter“ sie bohren wollen. Von Michael Böhm

Wenn der Ulmer Oberbürgermeister plötzlich in Neu-Ulm den Takt angibt, dann läuft etwas schief – und Gunter Czisch dürfte sich ob der Grenzüberschreitung heftigen Gegenwindes aus bayerischer Richtung gewiss sein. Am Mittwochabend war im Petrussaal jedoch das Gegenteil der Fall. Dort bekam das Ulmer Stadtoberhaut für seinen Auftritt auf Neu-Ulmer Terrain lauten Applaus. Denn Czisch war nicht als politischer, sondern vielmehr als musikalischer Taktgeber zu Gast auf dem Neujahrsempfang der städtischen CSU und zeigte sein Können am Schlagzeug.

Ansonsten gaben dann aber doch die bayerischen Hausherren den Ton an und boten den rund 120 Gästen bei Freibier und Häppchen eine Mischung aus (Eigen-)Lobhudeleien, Rück- und Ausblicken sowie politischen Attacken.

Den Anfang machte Gastgeber Johannes Stingl, Fraktionsvorsitzender der CSU im Neu-Ulmer Stadtrat, der sich hochzufrieden mit der Entwicklung Neu-Ulms zeigte. Die Stadt sei „sehr gut aufgestellt“ und die Bevölkerung wachse stetig, was ein Zeichen für die Zufriedenheit der Bürger sei. „Deutschland steht gut da, in Bayern ist es wie gewöhnlich immer ein Stück besser und in Neu-Ulm ist es noch einmal besser“, resümierte Stingl. Daher stellten sich er und die CSU derzeit die Frage: Wie viel Landkreis braucht die Stadt? Die Abspaltung Neu-Ulms vom Landkreis sei eine Strategie für die Zukunft, die zu überdenken sei. „Es ist ein dickes Brett, das wir aber bohren wollen“, kündigte Stingl an und schickte sogleich einen Gruß nach Illertissen. Dort hatte Bürgermeister Jürgen Eisen jüngst gefordert, Neu-Ulm möge doch möglichst schnell über eine Kreisfreiheit entscheiden – ein Zögern „lähme“ den ganzen Landkreis. „Eine solche Entscheidung braucht Zeit. Wir wollen nichts überstürzen, sondern auf gesicherten Zahlen und Fakten darüber diskutieren“, erwiderte Stingl.

Die Bundestagsabgeordnete Katrin Albsteiger nahm danach die Bundespolitik ins Visier und erklärte: Ohne die CSU als Taktgeber stünde Deutschland nicht da, wo es jetzt steht: „Viele unserer Forderungen, für die wir anfangs belächelt wurden, sind jetzt Realität.“ So habe die CSU dafür gesorgt, dass an bayerischen Grenzen wieder kontrolliert werde und die Asylgesetze verschärft wurden. Auch die Pkw-Maut habe ihren Ursprung im Freistaat und in Sachen schwarzer Null im Haushalt sei Bayern ebenfalls seit Jahren Vorreiter.

Dennoch gebe es noch viel zu tun, weshalb die CSU jüngst bei ihrer Klausurtagung auch klare Forderungen gestellt habe. Unter anderem zu Themen wie Fußfesseln für sogenannte Gefährder oder mehr Überwachung im öffentlichen Raum und im Internet. „Eine Strafverfolgung mit Methoden aus dem Mittelalter kann nicht funktionieren, wenn Terroristen sich modernster Mittel bedienen“, so Albsteiger, die dann auch noch etwas Eigenwerbung für die im September anstehende Bundestagswahl betrieb: „Es können gar nicht genug Schwaben in Berlin sein.“

Das Schlusswort hatte schließlich Landrat Thorsten Freudenberger, worüber sich dieser gespielt diebisch freute: „Mir das letzte Wort zu geben, ist in diesen Zeiten riskant“, sagte er in Richtung Fraktionschef Stingl und spielte auf ihre unterschiedlichen Auffassungen zur möglichen Kreisfreiheit Neu-Ulms an. Er betonte, dass Landkreis und Stadt gemeinsam eine 44-jährige Erfolgsgeschichte geschrieben hätten, die auch noch nicht zu Ende gehen müsse. Prinzipiell riet er den politischen Akteuren, in dieser Angelegenheit, „den Ball flach zu halten und weniger über, sondern mehr miteinander zu reden“.