2017-01-23 07:02:00.0

Senden CSU will zurück zur Normalität

Die Christsozialen in Senden blicken auf ein Jahr voller Auseinandersetzungen mit dem Bürgermeister zurück. 2017 will sich der Ortsverband lieber konkreten Projekten widmen. Von Angela Häusler

Nicht ganz so eisig wie das Wetter, aber dennoch ziemlich kühl: So zeigte sich das Verhältnis der Sendener CSU zu Bürgermeister Raphael Bögge beim Jahresempfang des Ortsverbands am gestrigen Sonntag. Dass ein CSU-Rathauschef beim Jahresempfang des CSU-Ortsverbands keine Rede hält, geht ganz gewiss als Rarität durch. Und dass eine CSU-Fraktionsvorsitzende ausdrücklich ihre „Freude“ über die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Ratsfraktionen hervorhebt, ist in Senden während der letzten Jahre ebenfalls nicht vorgekommen. In Senden ist das wohl logische Schlussfolgerung einer Entwicklung, die Ortsvorsitzender Klaus Hruschka vor rund 80 Gästen im Haus der Begegnung als „Disharmonie“ beschrieb.

„Fehlende gegenseitige Akzeptanz und falsche Erwartungen“ hätten dazu geführt, so Hruschka, dass die örtliche CSU zeitweise nur noch über Personalfragen diskutierte. „Wir haben uns wirklich alle Mühe gegeben – aber wenn es nicht geht, dann geht’s nicht“, fasste er den Zwist mit Bögge zusammen. Im Herbst hatte die Fraktion schließlich erklärt, ihren früheren Bürgermeisterkandidaten bei der nächsten Wahl nicht mehr zu unterstützen, Bögge wiederum machte Anstalten, im BiSS-Verein Mitglied zu werden. Als Ortsvorsitzender habe er, Hruschka, seither daran gearbeitet, endlich wieder Normalität herzustellen. Denn es gehe in erster Linie um das Wohl der Stadt, und für deren Erfolg müssten „alle an einem Strang ziehen“.

Entsprechend fanden die Reibereien im Rückblick von Fraktionschefin Claudia Schäfer-Rudolf keine Erwähnung mehr: Sie konzentrierte sich auf anstehende Projekte wie die Kindergartensanierung in Witzighausen oder die Chancen, die das Integrierte Stadtentwicklungskonzept für Senden biete. Die CSU-Fraktion wolle auch die Sanierung und eventuelle Erweiterung des Heilpädagogischen Zentrums unterstützen, so Schäfer-Rudolf, unverzichtbar sei darüber hinaus das reparaturbedürftige See- und Hallenbad. In Sachen GPS-Gelände bestehe die CSU aber weiterhin auf einem Sanierungskonzept und der Untersuchung der Altlasten. Die Fraktion wünsche sich zwar eine Weiterentwicklung des Areals, doch nun liege „der Ball im Feld des Investors“, so die Vorsitzende.

Die Kreispolitik bestehe längst nicht nur aus Flüchtlingen und Krankenhäusern, betonte Landrat Thorsten Freudenberger in seinem Grußwort, wenn mit der Frage nach der Zukunft der Kliniken in diesem Jahr auch ein schwieriges Problem zu lösen sei. Die Diskussionen um einen „Nuxit“, also einen Austritt der Stadt Neu-Ulm aus dem Landkreis, könnten viele Bürger nicht nachvollziehen, sagte Freudenberger außerdem. Er wolle sich weiter für eine zweigleisige Illertalbahn stark machen.

Im kommenden März erwartet die Sendener CSUler übrigens ein weiteres Novum: Die Fusion mit dem CSU-Ortsverband Wullenstetten ist beschlossene Sache. „Gemeinsam sind wir stark“, so dessen Vorsitzender Josef Ölberger. Bei den nächsten Vorstandswahlen im Frühling werde eine gemeinsame Führungsriege bestimmt.