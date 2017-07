2017-07-03 12:01:00.0

Blaustein Chlor-Alarm: Mehrfamilienhaus wird evakuiert

Wegen Chlordämpfen ist am Sonntagabend ein Mehrfamilienhaus in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) bei Ulm evakuiert worden. Auslöser waren offenbar Reinigungsarbeiten im Keller. Von Thomas Heckmann

Bewohner hatten gegen 18.45 Uhr einen stechenden Geruch im Flur des Gebäudes bemerkt. Eine Frau musste sich übergeben. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Experten stellten bei der Luftmessung eine erhöhte Gasbelastung fest. Deshalb wurde das Haus evakuiert. Die Bewohner wurden während des Einsatzes in Feuerwehrfahrzeugen untergebracht und vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Im Gebäude fanden die Feuerwehrleute eine leere Flasche mit Schimmelreiniger unter einer Heizung. Das war offenbar die Quelle der giftigen Dämpfe, die durchs Haus zogen. Ein 57-Jähriger gab später gegenüber der Polizei an, dass er im Keller mit Chlorreiniger gearbeitet habe. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Die Bewohner konnten gegen 20.20 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Luftmessung keine Gefahr mehr anzeigte. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Die Feuerwehren aus Blaustein, Blaubeuren und Ulm waren unter anderem mit Spezialfahrzeugen für die Messung von Giftstoffen und einem Chemiker im Einsatz.