2017-12-29 14:35:00.0

Neu-Ulm Chlorgas löst Großeinsatz aus: Hallenbad gesperrt, Frau verletzt

Im Neu-Ulmer Hallenbad ist am Freitag Chlorgas-Alarm ausgelöst worden. Eine Frau und zwei Kinder kamen ins Krankenhaus. Wann das Bad wieder aufmacht, ist unklar. Von Michael Ruddigkeit

Ausgelöst wurde der Alarm kurz vor 10 Uhr vermutlich durch eine undichte Leitung, durch die eine geringe Menge an Chlorgas austrat, teilte die Polizei mit. Angestellte des Hallenbads neben dem Landratsamt nahmen den stechenden Geruch des Gases wahr, worauf einer der Mitarbeiter geistesgegenwärtig die Zufuhr der Anlage abdrehte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch das austretende Chlorgas eine 56-jährige Angestellte leicht verletzt. Sie wurde wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren kamen zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik.

Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte, befanden sich zum Zeitpunkt des Chlorgas-Austritts insgesamt fünf Personen im Bad. Die Freizeiteinrichtung war zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen, sodass keine Badegäste vor Ort waren.

ANZEIGE

Zur Überprüfung und Behebung des Defekts ist eine Fachfirma nötig. Wegen der Feiertage konnte die Stadt aber keine auftreiben, daher bleibt das Bad auch am Samstag geschlossen. Ob es am Dienstag, 2. Januar, planmäßig wieder öffnen kann, konnte die Stadt am Freitag noch nicht sagen.