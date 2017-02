2017-02-02 09:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Chlorgeruch aus dem Wasserhahn - Ist der Winter schuld?

Einige Neu-Ulmer rätseln, warum ihr Leitungswasser derzeit anders riecht als sonst. Schuld ist der Winter, sagen die Stadtwerke. Sie erklären das Phänomen. Von Katharina Dodel

Einige Neu-Ulmer sind irritiert: Ihr Leitungswasser riecht nach Chlor. Ist die Leitung kaputt? Muss man das den Stadtwerken melden? Und überhaupt: Ist das gefährlich? Ein Bürger versucht, im Internet Hilfe zu finden und fragt seine Facebook-Freunde um Rat. Einigen von ihnen ist das auch aufgefallen, doch Antworten auf die Fragen haben sie nicht. Jedoch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Sie erklären, warum das Trinkwasser aus der ein oder anderen Leitung in der Region nach Chlor riecht.

Sind alle Haushalte in der Region derzeit davon betroffen oder nur einzelne?

ANZEIGE

Manche riechen es stärker, andere gar nicht. Wie SWU Pressesprecher Bernhard Jünke mitteilt, hören Mitarbeiter von Wasserversorgern den Satz „Mein Wasser riecht nach Chlor“ oft. Von ein bis zwei anrufen pro Woche bei den SWU ist die Rede – vor allem im Winter, sagt Jünke.

Woher kommt der Chlorgeruch? Steckt Chlor im Wasser?

Bei der Aufbereitung gebe die SWU dem Trinkwasser in geringer Dosis Chlordioxid bei. „Es schützt das Wasser auf dem Weg, das es im weitverzweigten Netz bis zum Wasserhahn des Verbrauchers nimmt“, sagt Jünke. Die Dosis des beigemischten Chlordioxids sei äußerst gering: „Die SWU gibt je Liter Wasser zurzeit etwa 0,07 Milligramm Chlordioxid bei. Das ist der siebzigtausendste Teil eines Gramms.“ Die Trinkwasserverordnung lasse bis zu 0,2 Milligramm je Liter zu.

Warum riecht Chlor derzeit mancherorts stark?

Dass manche Bürger derzeit den Chlorgeruch verstärkt wahrnehmen, liege am Wetter. „Es ist ein physikalisches Phänomen und hängt tatsächlich mit der Jahreszeit zusammen“, erklärt Jünke. Es tritt vor allem in Perioden extremer Kälte auf, wie sie Ulm und Neu-Ulm in den vergangenen zwei Wochen erlebt haben. Wie berichtet, zeigte das Thermometer 19 Tage am Stück Minusgrade an. Wetterexperten sprechen dabei von Eistagen.

Und was löst die Kälte im chlorhaltigen Wasser aus?

Wie Jünke erklärt, wird das Chlor auf seinem Weg durch das Wassernetz „aufgezehrt“: Es wird weniger, je länger es unterwegs ist. Bei tiefen Temperaturen aber halte sich das Chlor länger als im Sommer. „Das ist vergleichbar mit der Haltbarkeit von Lebensmitteln im Kühlschrank“, sagt der SWU-Pressesprecher. Speziell im Winter könne es also passieren, dass der Verbraucher in Einzelfällen Chlorgeruch am Wasserhahn wahrnimmt. „Das kommt sehr selten vor.“ Im Sommer ist die beschriebene Wirkung nach Jünkes Angaben umgekehrt: Die Rohre, durch die das Wasser fließt, erwärmen sich und das Chlordioxid wird schneller aufgezehrt. Ein möglicher Chlorgeruch „verfliegt“ also schneller. Für den Wassermeister liege die Kunst in der jeweils richtigen Dosierung von Chlordioxid.

Ist das gesundheitsgefährdend?

„Nein“, sagt Jünke. „Es beeinträchtigt nicht die Trinkwasserqualität.“

Wie oft wird die Qualität des Trinkwassers überprüft?

Jährlich werden nach Auskunft des Pressesprechers etwa 2000 Proben entnommen und sowohl vom SWU- als auch von einem externen Labor untersucht.

Was tun, wenn’s wieder nach Chlor riecht?

Wer Fragen zum Trinkwasser und zum Chlorgeruch hat, kann sich direkt an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wenden – Telefonnummer: 0731/1660.