2018-01-15

Ulm Cremefarben und neue alte Trends beim Ulmer Hochzeitstag

Bei der Ulmer Messe Hochzeitstag ist manches schlicht, manches ausgefallen – und krachen darf es auch. Von Dagmar Hub

Am gestrigen Sonntag ging es in der Donauhalle zum 29. Mal um die ganz großen Gefühle – und um das käuflich erwerbbare Ambiente rund um den schönsten Tag im Leben: Etwa hundert Aussteller zeigten beim Ulmer Hochzeitstag von Brautkleidern bis zu den weißen Frottee-Puschen für müde Tanzfüße nahezu alles, was zum Thema Hochzeit gehören kann. Lokale Anbieter wie der Klostergasthof Roggenburg, die Reuttier Bürgerstuben und die Klosterbräustuben Oberelchingen offerierten stilvolle Locations aus dem Kreis Neu-Ulm; vom Fitness-Training bis zum Bleichen von Zähnen gab es jede Menge Tipps, um am großen Tag richtig gut in Form zu sein und blendend auszusehen.

Vor allem geht es beim Hochzeitstag nach wie vor um das schönste Brautkleid von allen und um den passenden Hochzeitsanzug für den Bräutigam. Der Trend zum creme- oder champagnerfarbenen Kleid hält an, wobei die Vorderseite der Roben aktuell gern schlicht sein darf, der Rücken dafür umso mehr entzücken soll. Denn gerade vor dem Altar sehen die Gäste der Trauungszeremonie die Braut ja lange ausschließlich von hinten – und da sind tiefe Rückenausschnitte mit Perlenschnüren, Kettchen oder Glitzer ein echter Hingucker. Die Schleppe am großen Brautkleid erfreut sich neuer Beliebtheit, aber auch das vorne kurze, hinten lange Brautkleid, mit dem sich die Braut unbeschwerter tanzen kann, findet bestimmt Käuferinnen. Im Haar trägt die Braut des Jahres 2018 wieder Blumen wie einst in den 80ern.

Bei der Messe Hochzeitstag wird der Vintage-Trend deutlich

Der Vintage-Trend hat auch die Hochzeitstorten erfasst: Naturnah kommen die kunstvollen Teiggebilde der verschiedenen Anbieter daher, mit vielen Früchten oder sogar gestaltet wie Scheiben eines Baumstammes, in die das Paar seine Initialen samt Herzchen geritzt zu haben scheint.

Christian Hartl aus Illertissen züchtet weiße Tauben, die Paare zum Start in ihre Ehe fliegen lassen können, und der Bedien-Service „Party Eggs“ stellt vom Ausschank bis zum Abspülen nach dem Fest das Personal für die große Feier – samt dem Cocktail-o-mat, einer Maschine, die das Mixen von Cocktailgetränken einfach macht. Wer mag, kann sich zur Kirche sogar im Rolls Royce mit vergoldeter Kühlerfigur chauffieren lassen.

Eine ganze Reihe von Anbietern zeigt Ideen für die Dekoration von Saal und Tischen, wobei die Stücke zur Zierde auch ausgeliehen werden kann. Damit die Gäste keine Langeweile haben, werden Foto-Boxen und Selfie-Maschinen zum Bilder machen samt Kostümzubehör angeboten. Wenn der schönste Tag im Leben endet, lassen es Feuerwerker wie der Blaubeurener Stephan Schneider richtig krachen: Das Hochzeits-Feuerwerk sollte in Gold und Rot oder Pink glitzern, findet Schneider, der die Firma Gloryfire gegründet hat. Wo wegen angrenzender Gebäude, zum Schutz von Anwohnern oder Tieren nicht in den Himmel geschossen werden darf, kann die Pyrotechnik bezaubernde Bilder am Boden schaffen – auf Wunsch auch ganz leise.