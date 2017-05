2017-05-23 07:38:40.0

Neu-Ulm Dachstuhl von Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus brennt am Dienstagmorgen

Am Dienstagmorgen gegen vier Uhr brach im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Neu-Ulm ein Feuer aus. Bewohner des Hauses konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Der Dachstuhl eines Neu-Ulmer Mehrfamilienhauses ist am Dienstagmorgen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)