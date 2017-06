2017-06-28 17:00:00.0

Holzheim Das Dach der Schulsporthalle wird stabilisiert

In den Sommerferien machen sich Arbeiter an der Holzheimer Schulsporthalle ans Werk. So wollen sie die Mängel beheben. Von Willi Bauer

Die Dachkonstruktion der Schulsporthalle soll in den Sommerferien stabilisiert werden. Zudem tauschen Arbeiter die Scheiben der Oberlichter aus. Foto: Willi Baur